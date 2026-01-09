"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK
Foto: © photonews

Dit weekend wordt in Beringen het BK veldrijden gereden. Bondscoach Angelo De Clercq ziet bij de mannen één grote favoriet en heel wat outsiders.

Geen Wout van Aert aan de start van het BK veldrijden en dus wordt er een meer open strijd verwacht voor de Belgische titel zondag. Al lijkt er toch een duidelijke favoriet te zijn, ook voor bondscoach Angelo De Clercq

Nys favoriet, veel outsiders voor BK

"Als je naar de voorbije crossen en het parcours kijkt, dan is Thibau Nys de grootste kanshebber om zichzelf op te volgen", zegt hij bij Sporza. Maar het verschil met de concurrentie is volgens De Clercq ook niet groot. 

Hij ziet dan ook heel wat outsiders en zou ook niet verbaasd zijn als Toon Aerts, Emiel Verstrynge, Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte of Joran Wyseure zondag Belgisch kampioen zou worden. 

Heeft Vanthourenhout de beste techniek?

De weersomstandigheden van de voorbije dagen en ook van dit weekend, met opnieuw vriestemperaturen, zullen een belangrijke factor spelen. Het parcours zal extra technisch zijn, zeker de afdalingen. 

Wie een goede techniek heeft, zal volgens De Clercq dan ook heel goed tot zijn recht komen in Beringen. "En laat Michael Vanthourenhout nu misschien wel de meest technische van het hele pak zijn."

