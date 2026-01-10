Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven heeft na twaalf jaar Lidl-Trek geruild voor Soudal Quick-Step. Bij de Belgische ploeg wil de 33-jarige Belg opnieuw winnen.

Bij Lidl-Trek kon Jasper Stuyven geen rol als kopman meer krijgen in de kasseiklassiekers en dus besloot hij om na twaalf jaar te vertrekken. Bij Soudal Quick-Step zal Stuyven wel die kans krijgen.

Samen met Dylan van Baarle, die overkwam van Visma-Lease a Bike, en Paul Magnier moet Stuyven opnieuw voor resultaten zorgen in de grote klassiekers voor Soudal Quick-Step. Dat lukte de voorbij jaren niet.

Stuyven kon al vijf jaar niet winnen

Maar ook bij Stuyven is dat het geval. Hij boekte zijn laatste zege in Milaan-Sanremo in 2021, dat is binnenkort vijf jaar geleden. "Dat heeft me de voorbije seizoenen frustraties bezorgd", zegt Stuyven bij Sporza.

Ritzege in de Tour

"Ik zou dus liegen als ik zeg dat dat me niets doet." In 2015 won Stuyven al eens een etappe in de Vuelta, een ritzege in de Tour ontbreekt nog op zijn palmares. Zou hij dat liever winnen dan een klassieker dit voorjaar?



"Als ik in het voorjaar finales rijd en meestrijd voor zeges, dan zou ik het liefst een rit in de Tour winnen", zegt Stuyven. Door het vertrek van Evenepoel zal er voor Stuyven ook meer vrijheid zijn bij Soudal Quick-Step.