"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

Thibau Nys is topfavoriet op het BK veldrijden, maar ook het wegseizoen zal er snel aankomen. Welke grote ronde Nys zal rijden, is nog niet duidelijk. En het zal er ook zeker maar één zijn.

Nog vijf crossen en het veldritseizoen van Thibau Nys zit alweer op. Zondag staat uiteraard het Belgisch kampioenschap op het programma, daarna trekt Nys richting Spanje om te trainen op de weg.

Wegprogramma Thibau Nys

Na het WK veldrijden in Hulst op 1 februari heeft Nys nog zo'n twee maanden om zich klaar te stomen voor het nieuwe wegseizoen. Dat start voor Nys op 4 april in de GP Indurain, waar hij vorig jaar zijn enige zege boekte op de weg.

Daarna rijdt Nys ook de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers en wellicht ook weer Eschborn-Frankfurt. Wat er daarna volgt, is nog niet duidelijk. Volgens Nys hangt dat af van de ambities van de ploeg.

Geen twee grote rondes voor Nys

Ook welke grote ronde Nys zal rijden, is nog niet duidelijk. "De combo Giro-Vuelta is alleszins uitgesloten. Dat zou onverstandig zijn. Ik denk niet dat ik daar een betere renner van ga worden", zegt Nys bij HLN.



Hij wil ook niet uitgewrongen aan de start van het nieuwe seizoen in het veld beginnen. Al moet hij dan eerst het huidige nog afwerken en daarna ook nog een volledig wegseizoen rijden.