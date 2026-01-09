"Zo voel ik me helaas wel": Verdonschot stond bijna niet aan de start van BK

Voor Eli Iserbyt zit zijn carrière er al op door een aanhoudende blessure, Laura Verdonschot is bezig aan haar laatste weken. Ze hoopt nog één keer te kunnen schitteren op het BK, ook al stond ze bijna niet aan de start.

Zaterdag strijden de vrouwen om de Belgische titel in Beringen, voor Laura Verdonschot is het haar allerlaatste kans. Door dichtslibbende bekkenslagaders hangt ze eind dit seizoen haar fiets aan de haak.

Zware periode voor Verdonschot

Voor Verdonschot voelt het soms als een marteling om verder te gaan. Na de cross in Mol op 2 januari dacht ze er zelfs even aan om direct haar fiets aan de haak te hangen. "Emotioneel is het allemaal heel zwaar", zegt ze bij Sporza.

Met een fijn gevoel aan de start staan van het Belgisch kampioenschap zal er dus niet inzitten voor Verdonschot. "Ik wil er telkens nog het beste uithalen en me niet voelen als iemand die niet met de fiets kan rijden. Maar zo voel ik me helaas wel."

Kan Verdonschot stunten op BK?

Verdonschot zal zaterdag wel aan de start staan van het Belgisch kampioenschap, maar ze voelt zich op dit moment niet rijp om op het podium te eindigen. Marion Norbert Riberolle, Fleur Moors en Julie Brouwers maken volgens Verdonschot meer kans.



"Stiekem hoop ik dat alles dit weekend eens meezit en dat het alsnog gebeurt. Maar dat is meer hoop dan een realistische verwachting", stelt Verdonschot nog. Of zit er toch nog een stunt in voor Verdonschot?