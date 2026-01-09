Knopen zijn doorgehakt: deze veranderingen worden doorgevoerd op BK veldrijden

De weersomstandigheden zorgden al voor heel wat problemen voor het BK in Beringen. De organisatie van het BK veldrijden heeft het programma voor zaterdag ook licht aangepast.

Door de vriestemperaturen en de gevallen sneeuw werd de officiële verkenning van afgelopen woensdag al geschrapt door de organisatie van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Beringen.

Nieuwelingen rijden samen met junioren

Er werd ook een afdaling uit het parcours gehaald, die te gevaarlijk zou zijn. En ook het programma wordt nu licht aangepast. Zo verschuift de wedstrijd voor de meisjes U17 zaterdag van 10u00 naar 11u00.

De nieuwelingen zullen hun wedstrijd dus samen afwerken met de junioren. "Tussen de start van deze twee categorieën zal voldoende tijd worden voorzien, zodat elke wedstrijd op een eerlijk en sportief verloop kan rekenen."

Extra verkenning op zaterdag, schema zondag niet gewijzigd

Zaterdag zal er ook al vanaf 8u15 kunnen worden verkend, om de impact van de weersomstandigheden te kunnen zien en het parcours waar nodig nog aan te passen. Zondag blijft alles zoals het is.

"Het kampioenschap zelf komt op geen enkel moment in het gedrang", klinkt het nog. Zaterdag vanaf 15u strijden de vrouwen voor de Belgische titel, de mannen gaan zondag om 15u15 van start.



