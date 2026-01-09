Extra pijnlijk voor Van Aert? Aerts zonneklaar over BK veldrijden

Geen Wout van Aert zondag aan de start van het BK veldrijden. Toon Aert gaf hem nochtans bijzonder veel kans op een zesde Belgische titel.

Thibau Nys is zondag de topfavoriet voor het BK veldrijden, terwijl Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout dan weer de grootste outsiders worden genoemd om de driekleur een jaar te mogen dragen.

Van Aert was grote favoriet voor Aerts

Al bestond er voor Toon Aerts geen discussie over wie de favoriet was als Wout van Aert aan de start had gestaan. "Zonder zijn blessure achtte ik de kans op een overwinning van Wout op zo’n negentig procent", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.

Door een kleine breuk in de enkel na een val in Mol is Van Aert er zondag niet bij. En dat vergroot de kansen van Aerts ook, die in Mol vertrouwen opdeed met een tweede plaats. Zijn eerste podiumplaats sinds zijn Europese titel.

Europese titel neemt druk weg bij Aerts

Topfavoriet vindt Aerts zich zeker niet voor het BK, ook al hoopt hij wel mee te spelen voor de Belgische titel. Die pakte hij in 2019 al eens, vorig jaar werd Aerts derde op het Belgisch kampioenschap.



Door zijn Europese titel is het seizoen van Aerts ook al deels geslaagd. "Het neemt voor een deel toch ook wat druk weg. Ik heb sowieso al een trui gepakt dit seizoen." Aerts trekt dan ook met vertrouwen naar het BK.