Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

Door het afscheid van Eli Iserbyt moet Jurgen Mettepenningen op zoek naar een vervanger. Die zoektocht zal echter niet gemakkelijk zijn.

Met Michael Vanthourenhout heet Jurgen Mettepenningen voorlopig maar één crosser bij de mannen die tot de top van het veldrijden behoort. Sinds 1 januari rijdt ook Gerben Kuypers voor zijn ploeg, maar een vervanger voor Iserbyt is hij niet echt.

Wie wordt de vervanger van Iserbyt

Er werd al een fusie met Ridley Racing Team en hun kopman Joris Nieuwenhuis onderzocht, maar de Nederlander bedankte voor een overstap. En dus gaat de zoektocht van Mettepenningen verder.

En dat is dus niet gemakkelijk. "Ik heb een crosser pur sang nodig, echt een type Eli Iserbyt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Dat is iemand die van begin oktober tot eind februari volledig zijn focus op het veldrijden legt.

Mettepenningen heeft Verstrynge of Nys niet nodig

"Ik heb geen baat bij een Emiel Verstrynge of Thibau Nys", zegt Mettepenningen met veel respect over hen. Dat zijn toprenners, maar zij passen niet in de structuur van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

De ploeg van Mettepenningen is echt gefocust op het veldrijden. Het heeft geen renners nodig die de ambitie hebben om in de zomer veel op de weg te rijden en naar de Tour de France willen.