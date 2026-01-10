"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

Er worden stevige vriestemperaturen voorspeld in Beringen en dat kan een stevige impact hebben op het parcours van het BK. Met de aanvoer van zand probeert de organisatie de grootste problemen op te lossen.

De eerste dag van het BK veldrijden is relatief probleemloos verlopen. De organisatie schrapte wel een strook omdat die voor te veel opspattend ijswater zou zorgen, die probeert de organisatie met zand weg te werken.

Wellens waarschuwt voor bevroren sporen

Bart Wellens ziet echter vooral problemen met sporen na de start en finish. "Die sporen moeten weg", zei Wellens klaar en duidelijk bij Sporza. "Als die bevriezen, wordt het morgen levensgevaarlijk.

"Die sporen moeten echt allemaal weg. Het zal sowieso nachtwerk worden." Ook die sporen zal de organisatie proberen weg te werken, onder meer met zand. In de hoop dat het zondag niet allemaal glad zal zijn.

Nutteloze parcoursverkenning

Met vriestemperaturen tot zo'n -8°C zal het parcours er zondag helemaal anders uitzien dan zaterdag. Toch zijn er enkele mannen zaterdag al eens op het parcours gaan rijden om toch al eens te zien hoe het er uitziet.



Al zal dat volgens niet veel veel verschil maken door de nachtvorst. "Het gaat echt anders zijn. De profs die zaterdag al verkend hebben, gaan morgen verrast zijn", besloot Wellens nog.