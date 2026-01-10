Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Lotte Kopekcy offerde zich vorig voorjaar vaak op voor Lorena Wiebes. Moet de Nederlandse dit jaar iets terugdoen dit jaar voor de ex-wereldkampioene?

Kopecky offerde zich vaak op voor Wiebes

Onder meer in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem, maar ook in Parijs-Roubaix reed Lotte Kopecky als wereldkampioene in dienst van Lorena Wiebes in 2025. Met succes wel in die eerste twee koersen.

Dit jaar focust Kopecky zich opnieuw meer op de klassiekers, maar ook Wiebes is ambitieus. De Nederlandse heeft onder meer een doel gemaakt van de Amstel Gold Race, waarin ze in 2024 al eens tweede werd.

Doet Wiebes iets terug voor Kopecky in 2026?

Zal Wiebes zich dit jaar wat meer moeten opofferen voor Kopecky? "We hebben een goed gesprek gehad over wat onze doelen zijn dit jaar. En ik denk dat we de voorbije jaren ook al wel getoond hebben hoe we elkaar sterker gemaakt hebben", zegt Wiebes bij Sporza.

"Het vervelende vorig jaar was dat Lotte meer voor mij gewerkt heeft. Maar ik denk dat we dat vooral niet moeten overcompenseren, om de buitenwereld te laten zien hoe goed het gaat tussen ons."



Volgens Wiebes moet het samenwerken met Kopecky op een natuurlijke manier gebeuren, zoals dat ook in 2023 en 2024 al het geval was. Wie dan meer werkt voor wie, zal nog moeten blijken.