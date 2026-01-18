Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Er is heel goed nieuws te melden over Wout van Aert. Dat mag ook wel, want het was een pijnlijke ontgoocheling voor hem dat hij het BK veldrijden moest missen.

WielerFlits kon bij Jan Boven, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, terecht voor een update over Van Aert. De Nederlander wilde na de Zilvermeercross Van Aert ook niet te veel lastig vallen in de loop van zijn herstelperiode. "Ik heb Wout een paar keer geappt en ook gebeld, maar we wisten vanaf Mol al wat er moest gebeuren", aldus Boven.

Vanaf dat moment zat het veldritseizoen van Van Aert er ook op. Dat hebben ze bij de ploeg al snel beslist. Van Aert zelf had één cross toch nog heel graag gereden. "Het skippen van de Wereldbeker van Zonhoven, daar was Wout nog wel oké onder, maar moeten passen voor het BK was wel echt pijnlijk voor hem." Dat was een ontgoocheling.

Lange training Van Aert geeft moed

Alleen is het uiteraard niet mogelijk om deel te nemen als je niet fit bent. Er kon geen andere keuze gemaakt worden, maar ondertussen heeft Van Aert de trainingen hervat. "Het is zeker sneller dan verwacht, want hij zat drie dagen na zijn operatie alweer op de fiets." Vooral die training van zes uur lang in Spanje geeft de burger moed.

Bovendien ziet Van Aert het zelf opnieuw helemaal zitten en dat is misschien nog het belangrijkste. "Ik heb gisteren lang met hem gesproken en hij voelt zich gewoon goed. Het scheelt ook wel dat zijn inactiviteit niet lang heeft geduurd. Hij heeft bijna geen achterstand opgelopen en hij kan zeker uitkijken naar de voorjaarsklassiekers."

Optimisme bij Visma-Lease a Bike

Bij Visma-Lease a Bike maken ze zich dus sterk dat Van Aert in het voorjaar geen last zal hebben van deze enkelblessure. Dit was ook het vermoeden dat geuit werd door Sep Vanmarcke in een interview met Wielerkrant.