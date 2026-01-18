Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is heel goed nieuws te melden over Wout van Aert. Dat mag ook wel, want het was een pijnlijke ontgoocheling voor hem dat hij het BK veldrijden moest missen.

WielerFlits kon bij Jan Boven, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, terecht voor een update over Van Aert. De Nederlander wilde na de Zilvermeercross Van Aert ook niet te veel lastig vallen in de loop van zijn herstelperiode. "Ik heb Wout een paar keer geappt en ook gebeld, maar we wisten vanaf Mol al wat er moest gebeuren", aldus Boven.

Vanaf dat moment zat het veldritseizoen van Van Aert er ook op. Dat hebben ze bij de ploeg al snel beslist. Van Aert zelf had één cross toch nog heel graag gereden. "Het skippen van de Wereldbeker van Zonhoven, daar was Wout nog wel oké onder, maar moeten passen voor het BK was wel echt pijnlijk voor hem." Dat was een ontgoocheling.

Lange training Van Aert geeft moed

Alleen is het uiteraard niet mogelijk om deel te nemen als je niet fit bent. Er kon geen andere keuze gemaakt worden, maar ondertussen heeft Van Aert de trainingen hervat. "Het is zeker sneller dan verwacht, want hij zat drie dagen na zijn operatie alweer op de fiets." Vooral die training van zes uur lang in Spanje geeft de burger moed. 

Bovendien ziet Van Aert het zelf opnieuw helemaal zitten en dat is misschien nog het belangrijkste. "Ik heb gisteren lang met hem gesproken en hij voelt zich gewoon goed. Het scheelt ook wel dat zijn inactiviteit niet lang heeft geduurd. Hij heeft bijna geen achterstand opgelopen en hij kan zeker uitkijken naar de voorjaarsklassiekers."

Optimisme bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert
Bij Visma-Lease a Bike maken ze zich dus sterk dat Van Aert in het voorjaar geen last zal hebben van deze enkelblessure. Dit was ook het vermoeden dat geuit werd door Sep Vanmarcke in een interview met Wielerkrant.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Boven
Wout Van Aert

Meer nieuws

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

13:00
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

12:00
Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

14:00
Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

13:30
Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

09:00
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

09:30
Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

07:00
"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

21:30
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

17/01
Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

20:30
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

17/01
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

20:00
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

19:00
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

18:30
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

18:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

17/01
Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17/01
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

17/01
Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

17/01
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

17/01
Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

17/01
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

17/01
Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

17/01
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

17/01
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

16/01
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

17/01
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

17/01
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

17/01
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

17/01
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

17/01
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

16/01
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

16/01
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

16/01
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

16/01
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Sven Vanthourenhout Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Tim Merlier Sep Vanmarcke Gianni Vermeersch Jasper Stuyven Niki Terpstra Erwin Vervecken Eli Iserbyt Axel Merckx Michael Vanthourenhout Olav Kooij Jasper Philipsen Axel Zingle Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved