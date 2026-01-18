Meer afwezigen dan enkel Van Aert en Vanthourenhout: ook deze bekende naam heeft afgehaakt

We wisten al langer dat Van Aert er niet bij zou zijn in Benidorm en met Vanthourenhout is er nog een extra Belg bijgekomen die moet afhaken. Bij de Nederlandse deelnemers geen Lars van der Haar.

Hoewel het een Wereldbekermanche betreft zal niet het allersterkste deelnemersveld aan de start staan. Dat heeft echter vooral te maken met blessures en andere omstandigheden. Wout van Aert zag door een valpartij in Mol de rest van zijn veldritseizoen in rook opgaan. Inmiddels zit hij wel weer op de fiets en traint hij voor het wegseizoen.

Dat neemt niet weg dat hij vanwege het opgelopen enkelbreukje de cross in Benidorm mist. Eerder moest Laurens Sweeck ook zijn crossseizoen beëindigen. Bij hem in de ploeg maakte Emiel Verstrynge bewust diezelfde keuze na het BK, maar dat heeft te maken met de ambities die hij wil waarmaken in het wegseizoen van 2026.

Van der Poel is er wel bij

Er is dus nog een late Belgische afzegger bijgekomen: Michael Vanthourenhout keerde ziek terug naar huis. Langs Nederlandse zijde is de deelname van Mathieu van der Poel dan weer een enorme meevaller voor de organisatie. Na een aantal trainingen op de weg voelde hij toch weer grote zin om nog eens een wedstrijd te rijden.

Er is nog wel één andere opvallende afwezigheid: Lars van der Haar zal niet meedoen in Benidorm. Nochtans stond de Spaanse cross aanvankelijk wel op het programma. De KNWU deelde bij de bekendmaking van de selectie mee dat Van der Haar na afloop van het NK zijn plannen gewijzigd had en Benidorm dus zou laten schieten.

Van der Haar heeft sterk NK achter de rug



Van der Haar zat dus niet eens in de Nederlandse selectie. Op het NK liet Van der Haar zien dat hij in de herfst van zijn carrière nog altijd topdagen kan beleven. Hij maakte het Del Grosso moeilijk en reed amper drie seconden na hem als tweede over de meet.