Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alberto Contador weet hoe je de Tour moet winnen: hij deed het officieel twee keer. Remco Evenepoel hoopt het ook te mogen meemaken in zijn carrière.

Zoals iedereen weet is Evenepoel overgestapt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar komt zo wel heel veel mooi volk samen. "Hij is geswitcht naar een heel goed team, dat alles in huis heeft", zegt Contador op Velofollies aan Sporza. "Met Roglic, Lipowitz - vorig jaar nog 3e in de Tour - Hindley, Vlasov..." Een mooie verzameling klimmers.

Nu, laten we hen misschien eerder klassementsrenners noemen. Een pure klimmer is Evenepoel immers niet. "In het team zitten de juiste mensen om Remco te helpen verbeteren in de lange beklimmingen", denkt Contador. De Spanjaard juicht Remco's keuze om weg te gaan bij Soudal Quick-Step toe. "Hij nam een juiste beslissing." 

Contador vraagt zich af waar grens ligt voor Evenepoel

Contador rekent erop dat Evenepoel met de juiste begeleiding nog progressie kan maken. Zelfs als dat lukt, is het nog de vraag wat de limiet is voor de tijdritspecialist uit Schepdaal. "We zullen zien wat het niveau van Remco is als hij nog verbetert. Kan hij elke dag top blijven in een grote ronde met etappes met twee tot drie beklimmingen?"

Het is zeker niet iedereen gegeven om voldoende inhoud te hebben in een zware grote ronde. Anderzijds: Evenepoel heeft met de Vuelta van 2022 al een grote ronde gewonnen. Dat Red Bull minstens twee kopmannen heeft, is volgens Contador geen nadeel. Integendeel: het is een troef die de ploeg moet gebruiken in de Tour. 

Advies voor Red Bull


De ene kan misschien teren op een behouden aanpak en de andere zou dan meer risico's kunnen nemen. "Als je Pogacar wil kloppen, moet je met je opties spelen", geeft Contador advies. Man tegen man zal het immers niet lukken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Alberto Contador Velasco
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

16:30
Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

15:30
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

15:00
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

13:30
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

11:10
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

11:00
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

10:00
Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat Naast de fiets

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

09:00
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

08:00
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

19/01
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

19/01
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

19/01
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

20:00
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19:00
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

18:30
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

18:00
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

19/01
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

19/01
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

19/01
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

19/01
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

19/01
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

19/01
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

19/01
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

19/01
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

19/01
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

19/01
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

19/01
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

19/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Jan Bakelants Ceylin Del Carmen Alvarado Felipe Orts Jasper Philipsen Maxime Monfort Greg Van Avermaet Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Sven Nys Bart Wellens Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Jens Reynders Tim Merlier

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved