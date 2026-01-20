Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Alberto Contador weet hoe je de Tour moet winnen: hij deed het officieel twee keer. Remco Evenepoel hoopt het ook te mogen meemaken in zijn carrière.

Zoals iedereen weet is Evenepoel overgestapt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar komt zo wel heel veel mooi volk samen. "Hij is geswitcht naar een heel goed team, dat alles in huis heeft", zegt Contador op Velofollies aan Sporza. "Met Roglic, Lipowitz - vorig jaar nog 3e in de Tour - Hindley, Vlasov..." Een mooie verzameling klimmers.

Nu, laten we hen misschien eerder klassementsrenners noemen. Een pure klimmer is Evenepoel immers niet. "In het team zitten de juiste mensen om Remco te helpen verbeteren in de lange beklimmingen", denkt Contador. De Spanjaard juicht Remco's keuze om weg te gaan bij Soudal Quick-Step toe. "Hij nam een juiste beslissing."

Contador vraagt zich af waar grens ligt voor Evenepoel

Contador rekent erop dat Evenepoel met de juiste begeleiding nog progressie kan maken. Zelfs als dat lukt, is het nog de vraag wat de limiet is voor de tijdritspecialist uit Schepdaal. "We zullen zien wat het niveau van Remco is als hij nog verbetert. Kan hij elke dag top blijven in een grote ronde met etappes met twee tot drie beklimmingen?"

Het is zeker niet iedereen gegeven om voldoende inhoud te hebben in een zware grote ronde. Anderzijds: Evenepoel heeft met de Vuelta van 2022 al een grote ronde gewonnen. Dat Red Bull minstens twee kopmannen heeft, is volgens Contador geen nadeel. Integendeel: het is een troef die de ploeg moet gebruiken in de Tour.

Advies voor Red Bull



De ene kan misschien teren op een behouden aanpak en de andere zou dan meer risico's kunnen nemen. "Als je Pogacar wil kloppen, moet je met je opties spelen", geeft Contador advies. Man tegen man zal het immers niet lukken.