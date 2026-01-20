Naast de fiets 📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk

📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk
Foto: © photonews

Remco Evenepoel hoeft niet altijd op de fiets te zitten om indruk te maken. 'Dress the part'? Het is voor Remco niet moeilijk.

Meestal zien we hem op het einde van een wielerjaar geregeld fijntjes uitgedost op de verschillende sportgala's. Het is echter niet zo dat hiervoor die gala-avonden nodig zijn. Met een ideale mix aan kledij weet Remco ook wel weg, dat is iinmiddels gebleken. Dat hebben ze alvast kunnen vaststellen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull.

Op de Instagrampagina van de ploeg steelt Evenepoel samen met andere klassementsmannen als Primoz Roglic en Florian Lipowitz de show. In een style game gaat Red Bull de uitdaging aan om hun sterren er op indrukwekkende wijze te laten voorkomen. Dit doen ze liefst zonder de wielerkledij helemaal achterwege te laten en het lukt hen nog ook.

Evenepoel schittert in het zwart

Zo zien we Evenepoel bijvoorbeeld in het wielertruitje van Red Bull-BORA-hansgrohe, maar voorts ook met sportieve schoenen, een broek, ceintuur en jasje in het zwart. Daar kan overigens ook nog een zwarte zonnebril bij horen om de look helemaal af te maken. Remco zou in deze outfit gerust met trots over straat mogen wandelen. 

De combinatie van wielerkledij en casual chic werkt ook bij zijn ploegmaats Roglic en Lipowitz. Ook zij vallen in de smaak, als we eens door de reacties speuren. Bij Roglic gaan er zelfs vergelijkingen op met James Bond, het personage van romanschrijver Ian Fleming. Er zijn in elk geval slechtere vergelijkingen mogelijk, zal Roglic denken.

Lees ook... Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Fotoshoot met Roglic en Lipowitz

Evenepoel, Roglic en Lipowitz komen alle drie goed voor de dag in deze reeks foto's van Red Bull-BORA-hansgrohe. De foto's zijn genomen door ploegfotograaf Maximilian Fries. Nu maar hopen dat alles in de wegwedstrijden er binnenkort even goed uitziet. 

