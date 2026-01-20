Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na het oplopen van zijn enkelblessure is het voor Wout van Aert kwestie om stappen vooruit te zetten. Daar is hij volop mee bezig, als we op zijn trainingen mogen afgaan.

Op zijn Strava-account heeft Van Aert ook de gegevens van zijn meest recente trainingen geplaatst. Afgelopen zondag deed hij niet mee aan de veldrit in Benidorm, maar maandag passeerde hij wel in de badplaats aan de Costa Blanca. Het maakte deel uit van een trainingsrit van 164,9 kilometer in het gezelschap van enkele ploegmaats.

Samen met Tijmen Graat, Christophe Laporte, Niklas Behrens en Timo Kielich werkte Van Aert deze trainingstocht af. Het was goed voor een hoogteverschil van 2676 hoogtemeters en een periode van vijf uur en twee minuten op de fiets. Het was eerder al bekend dat hij weer boven de 100 kilometer fietste, maar deze afstand lijkt weer een stap vooruit.

Van Aert sleurt er internetmeme bij

Bovendien schreef Van Aert er zoals vaak zelf nog iets bij. Niet voor het eerst hield hij het bij een cryptische omschrijving. Hij vermeldde bij de gegevens van zijn trainingstocht namelijk '6 7 (uitgesproken als six seven)'. Dat is een internetmeme en slangterm die vorig jaar aan populariteit heeft gewonnen via Tiktok en reels op Instagram.

Het is in Vlaanderen eveneens het kinder- en tienerwoord van het jaar. Het is onduidelijk of Van Aert uit zichzelf vertrouwd is met deze jongerentaal, of het de invloed is van zijn kinderen. In elk geval is Van Aert van vele markten thuis. Het fietsen blijft echter het belangrijkste en daarom is de Visma-renner vandaag weer gaan trainen.

Persoonlijk Strava-record voor Van Aert

Lees ook... Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg
Het werd deze keer een bescheiden rit van iets meer dan 40 kilometer, onder meer langs La Nucia. Kielich en Piganzoli gingen mee op pad. Van Aert realiseerde wel nog eens een persoonlijk record op Strava. "Eindelijk nog eens geoogst", aldus Van Aert. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

20:00
Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

16:30
Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

18:30
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

17:00
Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

16:00
Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

15:30
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

15:00
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

13:30
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

11:10
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

11:00
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

10:00
Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat Naast de fiets

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

09:00
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

08:00
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

19/01
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

19/01
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

19/01
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19/01
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

19/01
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

19/01
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

19/01
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

19/01
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

19/01
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

19/01
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

19/01
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

19/01
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

19/01
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

19/01
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

19/01
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

19/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Jan Bakelants Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Bart Wellens Sven Nys Van Eetvelt Lennert Cian Uijtdebroeks Jasper Philipsen Maxime Monfort Greg Van Avermaet Christophe Laporte Fabio van den Bossche Serge Pauwels Gerben De Knegt

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved