Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Na het oplopen van zijn enkelblessure is het voor Wout van Aert kwestie om stappen vooruit te zetten. Daar is hij volop mee bezig, als we op zijn trainingen mogen afgaan.

Op zijn Strava-account heeft Van Aert ook de gegevens van zijn meest recente trainingen geplaatst. Afgelopen zondag deed hij niet mee aan de veldrit in Benidorm, maar maandag passeerde hij wel in de badplaats aan de Costa Blanca. Het maakte deel uit van een trainingsrit van 164,9 kilometer in het gezelschap van enkele ploegmaats.

Samen met Tijmen Graat, Christophe Laporte, Niklas Behrens en Timo Kielich werkte Van Aert deze trainingstocht af. Het was goed voor een hoogteverschil van 2676 hoogtemeters en een periode van vijf uur en twee minuten op de fiets. Het was eerder al bekend dat hij weer boven de 100 kilometer fietste, maar deze afstand lijkt weer een stap vooruit.

Van Aert sleurt er internetmeme bij

Bovendien schreef Van Aert er zoals vaak zelf nog iets bij. Niet voor het eerst hield hij het bij een cryptische omschrijving. Hij vermeldde bij de gegevens van zijn trainingstocht namelijk '6 7 (uitgesproken als six seven)'. Dat is een internetmeme en slangterm die vorig jaar aan populariteit heeft gewonnen via Tiktok en reels op Instagram.

Het is in Vlaanderen eveneens het kinder- en tienerwoord van het jaar. Het is onduidelijk of Van Aert uit zichzelf vertrouwd is met deze jongerentaal, of het de invloed is van zijn kinderen. In elk geval is Van Aert van vele markten thuis. Het fietsen blijft echter het belangrijkste en daarom is de Visma-renner vandaag weer gaan trainen.

Persoonlijk Strava-record voor Van Aert

Lees ook... Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg›

Het werd deze keer een bescheiden rit van iets meer dan 40 kilometer, onder meer langs La Nucia. Kielich en Piganzoli gingen mee op pad. Van Aert realiseerde wel nog eens een persoonlijk record op Strava. "Eindelijk nog eens geoogst", aldus Van Aert.