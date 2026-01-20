Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

Het imago van Cian Uijtdebroeks is stilaan toch wel veranderd. Een ex-renner vindt dat de Belg dringend moet stoppen met overdreven spontane of grappige interviews te geven. Na zijn vertrek naar Movistar is het echt wel tijd om te spreken met de benen.

In de podcast Kop over Kop komt Bobbie Traksel terug op de overstap van Uijtdebroeks. "Dit was de enige ploeg waar Uijtdebroeks naartoe kon. Het was zijn enige optie: een beetje de vrijheid, een beetje zijn ding kunnen doen, en maar kijken wat het wordt. De druk is wel superhoog. Cian moet stoppen met het lacherige. We vonden het allemaal lacherig als hij superleuke interviews gaf. Het werd ook lacherig."

Er zou destijds bij BORA een pestgroepje ontstaan zijn. Volgens Traksel komt dat omdat Uijtdebroeks niet meer serieus werd genomen. "Dat is de reden waarom een WhatsApp-groepje ontstond bij BORA-hansgrohe. Daardoor moest ie weg, maar ook bij Visma wil ie zijn eigen ding doen en niet in het gareel lopen. Hij krijgt nu zijn laatste kans om een absolute topper te worden."

Traksel vreest voor neergang carrière Uijtdebroeks

Traksel is er echt van overtuigd dat dit de laatste kans is. "Als dit niet werkt, rijdt hij binnen een paar jaar bij Flanders-Baloise of de ploeg van Tietema. Het is zielig." Tijdens zijn eerste jaren in het profpeloton werd de spontaniteit van Uijtdebroeks juist gesmaakt. Inmiddels verliest dit aan geloofwaardigheid door zijn toch wel moeilijke traject.

Nochtans is het niet allemaal negatief. De keuze op zich om van Visma-Lease a Bike weg te gaan om minstens een vrije rol te krijgen bij Movistar, vraagt wel lef. Hij had zich ook volgzaam kunnen opstellen en op kop kunnen rijden wanneer Vingegaard of Van Aert dat wilde. Uijtdebroeks maakt duidelijk de keuze om dat niet te doen.

Risico's Uijtdebroeks verdienen respect

"Ik vind dat hij respect verdient voor het nemen van deze risico's, want dat doet hij echt", erkent Traksel absoluut. De Nederlander hoopt dat het voor Uijtdebroeks en Movistar een mooi jaar wordt en dat deze combinatie wel werkt.