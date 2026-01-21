🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

De Deen Tobias Lund Andresen heeft de eerste etappe in lijn van de Tour Down Under gewonnen. In de sprint was hij iets sneller dan Matthew Brennan en Sam Welsford.

De Tour Down Under, de eerste wedstrijd in de WorldTour van het nieuwe seizoen, was dinsdag van start gegaan in Adelaide met een proloog van 3,6 kilometer. Die werd gewonnen door de Brit Samuel Watson van INEOS Grenadiers.

Woensdag stond dan de eerste etappe in lijn op het programma in Australië. In en rond Tanunda moesten de renners 120 kilometer afwerken en uiteindelijk kwam de verwachte massasprint er ook.

Lund Andresen wint eerste etappe Tour Down Under

Decathlon-CMA CGM zette hun nieuwe sprinter Tobias Lund Andresen perfect af. De Deen klopte de Matthew Brennan, het toptalent van Visma-Lease a Bike, en Sam Welsford in een spannende sprint en schonk zijn nieuwe ploeg meteen een overwinning.

"Ons plannetje klopte en we hebben het perfect uitgevoerd", zei Lund Andresen achteraf. "Mijn fiets is zo snel en mijn ploegmaats hebben een geweldige job gedaan. Dit is een fantastisch gevoel. Ik kan me niet herinneren wanneer ik me nog zo gevoeld heb."

Door de tien bonificatieseconden is Lund Andresen ook de nieuwe leider in de Tour Down Under. Hij heeft nu één seconde voorsprong op Sam Watson en twee seconden op Ethan Vernon.



