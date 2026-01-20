Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen
Foto: © photonews

De genoodzaakte beslissing van Eli Iserbyt om te stoppen met veldrijden blijft nazinderen. Hij is er zelf ook nog eens op teruggekomen.

Dat deed de Belgisch kampioen van 2024 in het Play-programma De Tafel van Gert. Het gedwongen veldritpensioen is nog altijd zwaar om dragen. "Het is moeilijk. Uw levenswerk stopt op een manier waarop je het niet wil. Het komt een beetje te vroeg. Ik ben 28 jaar." Een fitte Iserbyt zou nog enkele mooie jaren voor zich gehad hebben.

Nadat Iserbyt zijn eigen leeftijd aanhaalde, vroeg presentator Gert Verhulst hem hoe lang een veldrijder normaal aan de top kan blijven.  "Ik denk dat je in het veldrijden makkelijk de leeftijd van 33 of 34 jaar zou moeten halen. Er zijn uitzonderingen die tot hun 36ste of 38ste verder gaan." Hij had dus nog vijf jaar moeten kunnen doorgaan? "Ja, dat denk ik wel."

Iserbyt volgt uitslagen van zijn ploeg

Zo weten welke einddatum Iserbyt ongeveer in gedachten had als fysieke problemen er niet anders over hadden beslist. Bij de aankondiging van zijn pensioen vertelde Iserbyt al dat hij niet naar de cross keek en daar is nog geen verandering ingekomen. "Neen, ik volg het wel voor de ploeg en mijn ploegmaats, in het bijzonder Michael Vanthourenhout."

Iserbyt volgt dus wel de uitslagen maar kijkt zelf niet naar de uitzendingen. "Het is te moeilijk om naar de wedstrijden te kijken. Voornamelijk de kerstperiode was moeilijk. Je moest maar de radio of tv opzetten of het was cross. Da's wel een moeilijke periode geweest, omdat je het op dat moment zelf nog moet verwerken en een plek moet geven."

Geduld zal nodig zijn voor Iserbyt


Iserbyt legt uit dat dit zeker niet eenvoudig is. De gewezen veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw denkt dat hij nog wel eventjes op dezelfde manier naar de situatie zal blijven kijken. Hopelijk heelt de tijd alle wonden. 

