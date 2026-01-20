Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Iedereen is benieuwd naar hoe het Remco Evenepoel zal vergaan bij Red Bull. Als hij denkt dat hij nu vertrokken is om voor vele jaren kopman te zijn bij die ploeg, komt hij misschien wel bedrogen uit.

Evenepoel ziet Red Bull als een stap hogerop door de betere omkadering, maar vooral Red Bull had nood aan iemand als Remco. "Een wereldkampioen in deze organisatie was gewoon noodzakelijk", stelt Bobbie Traksel in Kop over Kop. "Remco is die topper die je in een ploeg als deze moet hebben. Het geeft aanzien, los van de budgetten."

Red Bull had eerst een tussenfase met Roglic, maar Traksel waarschuwt dat Evenepoel ook niet die aanwinst is voor de lange termijn. "Met Remco zit Red Bull ook maar in een tussenfase. Mijn woorden zullen ze in Vlaanderen niet graag horen, maar Remco is één van de sterren die Red Bull nodig had. Dit was een van de weinige kansen, maar de échte sterren zijn in de maak. Die zitten bij de opleidingsploegen."

Traksel ziet alleen Pogacar de Tour winnen

De wielrenners die het meest voor Red Bull zullen schitteren, zijn de grote talenten die nu nog gekneed worden, oppert Traksel. "Daar zitten de aankomende sterren waar Red Bull het van moet hebben. Nog steeds zie ik groeipotentie bij Remco Evenepoel, maar eerlijk is eerlijk: ik zie maar één renner de Tour winnen en daarachter zie ik ook maar één renner."

De Nederlandse oud-prof doelt er dus op dat het verschil nog altijd heel groot is ten opzichte van een Pogacar en zelfs een Vingegaard. "Daarachter zie ik een renner als Remco Evenepoel, met nog een heel pak renners daarbij. Waar hij dan wel de grootste ster van is." Alleen is in de Tour een derde plek dan wel het hoogst haalbare.

Lipowitz een probleem voor Evenepoel

Lees ook... Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"›

Evenepoel zal in de Tour de France overigens voor het eerst het kopmanschap delen. Daar moet niet te licht over heen gestapt worden. "Lipowitz is zeker wel een probleempje voor Remco, gezien de Duitse achtergrond van Ralph Denk."