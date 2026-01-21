Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

Remco Evenepoel trok de deur achter zich dicht en vertrok na zeven jaar bij Soudal Quick-Step. Jan Bakelants stelt echter dat ook vast dat het bij The Wolfpack op was.

Zeven jaar lang was Remco Evenepoel de grote ster van Soudal Quick-Step. De ploeg veranderde zelfs deels van identiteit door meer en meer in te zetten op rittenkoersen en wat minder op de klassiekers.

Einde huwelijk tussen Evenepoel en Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré besloot om in 2026 al iets meer in te zetten op de klassiekers, want Evenepoel ging zijn laatste contractjaar in. Evenepoel besloot dan maar om zijn contract tot eind 2026 te verbreken en vertrok.

Volgens Foré heeft Evenepoel de keuze gemaakt om te vertrekken en heeft de ploeg dat onder bepaalde voorwaarden gerespecteerd. "We beginnen nu aan een tijdperk zonder Remco. De renners die nu in onze ploeg rijden, willen hier graag zijn", stelde Foré bij HLN.

Wilde Soudal Quick-Step ook niet meer verder met Evenepoel?

"Daar leidde ik uit af dat het ook bij de ploeg op was", zegt Jan Bakelants bij Sporza. "Het was geen huwelijk waarin er nog hard voor elkaar gewerkt werd. Het zal in twee richtingen werken."

Volgens Bakelants onderschat Soudal Quick-Step ook de impact van het vertrek van Evenepoel. "Ik denk dat ze bij Soudal-Quick Step heel hard zullen schrikken van wat voor een hoge boom Evenepoel was en hoeveel druk hij daar wegnam bij iedereen."