Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer

Na uitspraak van Foré over Evenepoel: Bakelants ziet nieuwe reden voor transfer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel trok de deur achter zich dicht en vertrok na zeven jaar bij Soudal Quick-Step. Jan Bakelants stelt echter dat ook vast dat het bij The Wolfpack op was.

Zeven jaar lang was Remco Evenepoel de grote ster van Soudal Quick-Step. De ploeg veranderde zelfs deels van identiteit door meer en meer in te zetten op rittenkoersen en wat minder op de klassiekers. 

Einde huwelijk tussen Evenepoel en Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré besloot om in 2026 al iets meer in te zetten op de klassiekers, want Evenepoel ging zijn laatste contractjaar in. Evenepoel besloot dan maar om zijn contract tot eind 2026 te verbreken en vertrok. 

Volgens Foré heeft Evenepoel de keuze gemaakt om te vertrekken en heeft de ploeg dat onder bepaalde voorwaarden gerespecteerd. "We beginnen nu aan een tijdperk zonder Remco. De renners die nu in onze ploeg rijden, willen hier graag zijn", stelde Foré bij HLN.

Wilde Soudal Quick-Step ook niet meer verder met Evenepoel?

"Daar leidde ik uit af dat het ook bij de ploeg op was", zegt Jan Bakelants bij Sporza. "Het was geen huwelijk waarin er nog hard voor elkaar gewerkt werd. Het zal in twee richtingen werken."

Lees ook... 📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk
Volgens Bakelants onderschat Soudal Quick-Step ook de impact van het vertrek van Evenepoel. "Ik denk dat ze bij Soudal-Quick Step heel hard zullen schrikken van wat voor een hoge boom Evenepoel was en hoeveel druk hij daar wegnam bij iedereen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Remco Evenepoel

Meer nieuws

"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

"Hoeft voor mij niet": schaduwkopman Berckmoes helder over De Lie en co

11:00
Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt

10:00
Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

Na missen van eerste zege: Brennan wijst Visma-Lease a Bike op werkpunt

09:00
Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

Goed nieuws voor Van Aert: Strade Bianche past parcours weer aan

08:30
📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk Naast de fiets

📷 Wow! Remco Evenepoel maakt eens op een heel andere manier indruk

21:30
🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

🎥 Toptalent Brennan laat zich aftroeven in Australië door Deense verrassing

07:30
Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal

07:00
Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

Evenepoel krijgt waarschuwing van jewelste met 'woorden die Vlaanderen niet graag zal horen'

20:00
Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

16:00
Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

19:00
Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

18:30
Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

17:00
Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

16:30
Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

15:30
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

15:00
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

13:30
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

20/01
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

20/01
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

20/01
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

20/01
Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat Naast de fiets

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

20/01
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

20/01
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

20/01
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

20/01
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

19/01
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

19/01
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

19/01
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

19/01
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

19/01
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

19/01
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

19/01
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19/01
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

19/01
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

19/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jan Bakelants Thibau Nys Sep Vanmarcke Jose De Cauwer Andreas Lund Andresen Thijs Zonneveld Maxime Monfort Bart Wellens Van Eetvelt Lennert Cian Uijtdebroeks Bobbie Traksel Greg Van Avermaet Mads Pedersen Serge Pauwels Juan Ayuso Axel Merckx

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved