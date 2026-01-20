Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Er is nog heel veel geloof in Wout van Aert, zeker binnen Visma-Lease a Bike. Een andere renner in de ploeg denkt dat Van Aert twee grote voorjaarskoersen wint in 2026.

In een korte video van Marca is het opzet duidelijk: alle grote wielerafspraken van het seizoen worden afgegaan en Sepp Kuss moet de winnaar voorspellen. Geen uitgebreide analyses over mogelijke scenario's, of wat dan ook: er moest gewoon één naam genoemd worden. Dat heeft geleid tot toch wel enkele interessante voorspellingen.

Eén zaak is duidelijk: Kuss heeft een groot geloof in huidige ploegmaats of renners waar hij in het verleden mee samen gereden heeft. In Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen tipt Kuss Van Aert als winnaar. Het zou uiteraard een fenomenaal voorjaar zijn voor Van Aert als hij de eerste twee Monumenten van het jaar zou winnen.

Zet Brennan een grote stap vooruit?

Als Van Aert in zo'n grootse vorm zou verkeren, zou hij ook met heel veel vertrouwen naar Parijs-Roubaix trekken. In de Helleklassieker gaat Kuss voor een verrassing: Matthew Brennan. De jonge sensatie van Visma-Lease a Bike heeft een geweldig eerste jaar achter de rug. Om in Roubaix al te winnen, is wel nog een hele grote stap.

Nog zo'n verrassende naam die valt, is die van Cian Uijtdebroeks. Volgens Kuss gaat zijn voormalige ploegmaat Luik-Bastenaken-Luik winnen. Dat zou dan wel een gigantische doorbraak zijn. Uijtdebroeks geldt nu nog als een groot klimtalent, maar ook als een renner die zeker nog niet zijn volle potentieel benut heeft en de stap naar de top nog moet zetten.

Kuss ziet Vingegaard de Tour winnen

Voorts ziet Kuss Vingegaard triomferen in de Giro en de Tour. Er zijn toch ook een aantal koersen waar de Amerikaan zou gokken op winst van een UAE-renner. Almeida wint volgens hem de Vuelta en Pogacar het WK en de Ronde van Lombardije.