Stopt Van der Poel met crossen of slaat hij winter over? De Cauwer spreekt klare taal
Mathieu van der Poel lijkt toch nog heel graag te crossen, maar in het zonnetje blijven is ook leuk. José De Cauwer laat er zich over uit of een pauze of zelfs het einde van de veldrijder Van der Poel in aantocht is.

Het eventuele einde van de veldritcarrière van Van der Poel houdt de crosswereld de laatste maanden in bedwang. Zelf heeft de man in de regenboogtrui laten uitschijnen dat er nog weinig voor hem te rapen valt als die achtste wereldtitel binnen zou zijn. Zijn vader Adrie houdt vooral rekening met eens een winter overslaan, eerder dan het definitieve einde.

José De Cauwer was bij de Wereldbekermanche in Benidorm aanwezig als analist voor PlaySports. Dat was de ideale gelegenheid om hem daar eens over aan de tand te voelen. "Een winter zonder cross komt er denk ik wel, ja." De Cauwer kijkt ook eerder in die richting, in plaats van dat we al over het veldritpensioen van Van der Poel zouden spreken. 

De Cauwer geeft de reden

Voor De Cauwer is er ook een goede reden waarom Van der Poel mogelijk eens een veldritwinter zou skippen. "De strijd met Pogacar in de Ronde van Vlaanderen is een heel moeilijk gegeven. Ik hoop dat Mathieu, net zoals Van Aert en veel anderen, zoekt en zich afvraagt: is er nog iets anders, is er misschien nog iets dat ik kan verbeteren?"

Die zoektocht naar verbetering moet er altijd zijn. De Cauwer hoopt niet dat de klassieke renners zich neerleggen bij de suprematie van Pogacar. Dit gezegd zijnde wil De Cauwer ook Van der Poel nog zeker een paar seizoenen zien crossen. "Ik hoop dat we hem in het peloton zien tot in Hoogerheide. Dan bedoel ik het WK veldrijden in Hoogerheide in 2028."

Pogacar lijkt dol op voorjaarsklassiekers

Lees ook... Pogacar nog jaren dominant? Tourwinnaar zegt wanneer het stopt
Niemand anders dan Van der Poel zelf kan deze afweging maken. In ieder geval lijkt Pogacar steeds minder van plan om de voorjaarsklassiekers links te laten liggen. Een paar jaar geleden was het misschien nog fifty-fifty, maar Pogacar zal dit jaar voor het tweede seizoen op rij 'De Ronde' en Parijs-Roubaix rijden. 

