📷 Kogel door de kerk: grote naam uit Nederlands wielrennen kondigt afscheid aan

Bauke Mollema heeft duidelijkheid gebracht over zijn toekomst. Na bijna twee decennia in het profpeloton kondigt hij aan dat dit zijn laatste seizoen wordt.

Afscheid van Bauke Mollema

Mollema bevestigde dat hij na dit jaar stopt als beroepsrenner. Hij keek daarbij terug op zijn volledige traject. “De tijd vliegt als je plezier hebt!”, schrijft hij op Instagram. Hij benadrukte hoe dankbaar hij is dat hij zijn droom zo lang heeft kunnen beleven. Zijn boodschap maakte duidelijk dat hij bewust kiest voor een laatste campagne.

De Nederlander reed sinds 2007 op het hoogste niveau en groeide uit tot een vaste waarde in grote rondes en klassiekers. Zijn aankondiging volgt op eerdere twijfels over een mogelijk afscheid na 2026, maar die zijn nu definitief van tafel.

In 2022 verlengde Mollema nog voor vier seizoenen bij Lidl-Trek. Toen gaf hij al aan dat het waarschijnlijk zijn laatste overeenkomst zou zijn. De realiteit van de voorbije jaren bracht echter een andere dynamiek. Zijn rol verschoof steeds meer naar die van helper voor andere renners.

Succes in eendagswedstrijden

De sportieve successen werden schaarser. Vorig jaar nam hij al afscheid van het WK, dat hij in Rwanda voor het laatst betwistte. Met zijn 39 jaar acht hij het moment rijp om na dit seizoen volledig te stoppen.

Mollema rijdt sinds 2015 voor de ploeg die toen nog Trek Factory Racing heette. In die periode behaalde hij zestien zeges. Hij was vooral succesvol in eendagswedstrijden, met onder meer winst in de Clásica San Sebastián en de Ronde van Lombardije.



