Evenepoel spreekt zelf uitdrukkelijk belofte uit over de Ronde van Vlaanderen

Evenepoel spreekt zelf uitdrukkelijk belofte uit over de Ronde van Vlaanderen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is altijd interessant om te horen wat Remco Evenepoel zelf te zeggen heeft over thema's die aan hem gelinkt worden. Zo is er al enkele jaren de vraag of hij de Vlaamse voorjaarsklassiekers niet zou rijden.

We zien hem wel in actie in de Ardennenklassiekers, maar voordien staan er al heel wat mooie klassiekers op de wielerkalender, onder meer in Vlaanderen. De verwachting was dat hij er dit jaar wel een paar extra klassiekers zou bijnemen. Red Bull drong er echter op aan om een traditioneel programma voor een ronderenner samen te stellen.

Evenepoel schikte zich naar de wensen van zijn nieuwe ploeg. Toch is de wens om pakweg eens de Ronde van Vlaanderen te rijden nog altijd aanwezig. Dat heeft Evenepoel uitdrukkelijk gezegd in Bistrot Vélo, de podcast van Eurosport Frankrijk. "Ik zal er wel eens aan deelnemen, zoveel is zeker. Het zal nog niet voor meteen zijn, maar ik zal er wel eens aan de start staan."

Evenepoel wil Ronde-deelname niet te lang laten duren

Evenepoel gaat ook nog een stapje verder dan enkel te verzekeren dat er ooit wel een deelname komt. "Persoonlijk hoop ik dat het geen jaren meer zal duren, maar dat ik in een van de volgende seizoenen wel eens aan de start sta." Hij wil het dus niet op de lange baan schuiven. In 2027 of ten laatste in 2028 mogen we hem dus in De Ronde verwachten.

Uiteraard blikte Evenepoel ook even terug op de koersen die hij dit jaar al gereden en gewonnen heeft. "Vorig jaar was de Brabantse Pijl de enige wegwedstrijd die ik won in het voorjaar, nu heb ik al enkele ritten in lijn gewonnen. Dat is goed voor de motivatie en het vertrouwen. Het is duidelijk dat de koersen in Mallorca me goed hebben gedaan."

Evenepoel geniet van de Spaanse zon

Lees ook... "Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges
Het is ook aangenaam om te koersen in de zon. Met de omstandigheden houdt hij toch wel rekening. "In de eerste koers in Mallorca deed ik niet mee, omdat we door de regen geen risico's wilden nemen. Ik ben iemand die beter wordt door wedstrijden te rijden." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step

14:00
Philip Roodhooft vindt dat Van der Poel veranderd is en waarschuwt over succesformule

Philip Roodhooft vindt dat Van der Poel veranderd is en waarschuwt over succesformule

12:30
Van Aert verovert harten en is rolmodel tot in Latijns-Amerika: "Je ziet zijn opofferingen"

Van Aert verovert harten en is rolmodel tot in Latijns-Amerika: "Je ziet zijn opofferingen"

12:00
"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

07:00
Van der Poel niet de beste planner, maar hij zet de cross op de helling: dit zijn de redenen

Van der Poel niet de beste planner, maar hij zet de cross op de helling: dit zijn de redenen

10:00
Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

08:00
Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

07:30
"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

17:00
Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

21:30
Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

20:30
Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

20:00
Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

19:00
Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

18:30
Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

18:00
Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

16:30
Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

16:00
Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

15:00
"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

02/02
"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

02/02
"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

02/02
Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

02/02
"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

02/02
🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

02/02
Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

02/02
Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

02/02
Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

02/02
1
Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

02/02
Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

02/02
Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

02/02
Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

01/02
Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

01/02
Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

01/02
Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

01/02
Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

01/02
Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

01/02
Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

01/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Thibau Nys Jose De Cauwer Bart Wellens Marion Norbert-Riberolle Adrie Van Der Poel Lotte Kopecky Sven Nys Paul Herygers Lars Van Der Haar Maxim Van Gils Tadej Pogacar Christoph Roodhooft Niels Vandeputte Mario De Clercq Lionel Taminaux Michael Vanthourenhout Tom Steels

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved