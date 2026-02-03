Evenepoel spreekt zelf uitdrukkelijk belofte uit over de Ronde van Vlaanderen

Het is altijd interessant om te horen wat Remco Evenepoel zelf te zeggen heeft over thema's die aan hem gelinkt worden. Zo is er al enkele jaren de vraag of hij de Vlaamse voorjaarsklassiekers niet zou rijden.

We zien hem wel in actie in de Ardennenklassiekers, maar voordien staan er al heel wat mooie klassiekers op de wielerkalender, onder meer in Vlaanderen. De verwachting was dat hij er dit jaar wel een paar extra klassiekers zou bijnemen. Red Bull drong er echter op aan om een traditioneel programma voor een ronderenner samen te stellen.

Evenepoel schikte zich naar de wensen van zijn nieuwe ploeg. Toch is de wens om pakweg eens de Ronde van Vlaanderen te rijden nog altijd aanwezig. Dat heeft Evenepoel uitdrukkelijk gezegd in Bistrot Vélo, de podcast van Eurosport Frankrijk. "Ik zal er wel eens aan deelnemen, zoveel is zeker. Het zal nog niet voor meteen zijn, maar ik zal er wel eens aan de start staan."

Evenepoel wil Ronde-deelname niet te lang laten duren

Evenepoel gaat ook nog een stapje verder dan enkel te verzekeren dat er ooit wel een deelname komt. "Persoonlijk hoop ik dat het geen jaren meer zal duren, maar dat ik in een van de volgende seizoenen wel eens aan de start sta." Hij wil het dus niet op de lange baan schuiven. In 2027 of ten laatste in 2028 mogen we hem dus in De Ronde verwachten.

Uiteraard blikte Evenepoel ook even terug op de koersen die hij dit jaar al gereden en gewonnen heeft. "Vorig jaar was de Brabantse Pijl de enige wegwedstrijd die ik won in het voorjaar, nu heb ik al enkele ritten in lijn gewonnen. Dat is goed voor de motivatie en het vertrouwen. Het is duidelijk dat de koersen in Mallorca me goed hebben gedaan."

Evenepoel geniet van de Spaanse zon

Het is ook aangenaam om te koersen in de zon. Met de omstandigheden houdt hij toch wel rekening. "In de eerste koers in Mallorca deed ik niet mee, omdat we door de regen geen risico's wilden nemen. Ik ben iemand die beter wordt door wedstrijden te rijden."