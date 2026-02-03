Philip Roodhooft vindt dat Van der Poel veranderd is en waarschuwt over succesformule

Philip Roodhooft is samen met zijn broer al die jaren zo belangrijk geweest voor Mathieu van der Poel. Daarom moet het enorm deugd doen om Mathieu jaar na jaar te zien 'leveren'.

Dat is wat Van der Poel in elk geval doet. Hij heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen om in de loop van dit veldritseizoen te groeien naar een betere vorm en niemand twijfelt eraan dat hij ook weer een prima wegseizoen zal afwerken. Bij Alpecin-Premier Tech hebben ze duidelijk de juiste formule voor Van der Poel gevonden.

Philip Roodhooft blijft bij In De Leiderstrui echter op zijn hoede, want het is altijd mogelijk dat die formule toch feilbaar blijkt. "De zekerheid dat het ook weer in het voorjaar gaat lukken, is er voor niemand, ook niet voor ons. Daar moet je je van bewust zijn en daarom moet je ook van deze momenten genieten", verwijst hij naar de WK-zege in het veld.

Van der Poel is de arbeid gaan appreciëren

Van der Poel draait ondertussen al heel wat jaren mee als crosser. Is hij in al die tijd veranderd? "Voor mijn gevoel is hij het harde werken leuker gaan vinden. Ik denk dat hij steeds meer plezier haalt uit de voorbereiding en de weg ernaartoe. Al kan je niet zeggen dat dat op een bepaald moment veranderd is, dat is gewoon een proces geweest.

Uiteraard heeft Roodhooft van dichtbij een bepaalde evolutie zien optreden. "Mathieu is als een jongen bij ons gekomen en we hebben hem zien veranderen als mens. Daarbij ga je ook anders met elkaar om, omdat hij nu volwassen is." Van der Poel is uitgegroeid tot een man die weet wat hij wil en zo wordt hij ook behandeld in de ploeg.

Van der Poel voorbeeld voor jonge talenten

In elk geval is hij een schitterend voorbeeld voor de jonge talenten bij Alpecin-Premier Tech die nu nog aan hun eigen weg timmeren. "Ze hoeven niet per se exact te doen wat Mathieu doet, maar renners moeten wel meewillen."