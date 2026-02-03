Van Aert verovert harten en is rolmodel tot in Latijns-Amerika: "Je ziet zijn opofferingen"

Wout van Aert is een prachtig voorbeeld en rolmodel voor andere renners. Dat beperkt zich niet tot de eigen regio.

Voor hij deze winter opnieuw ging crossen, maakte Wout van Aert een trip naar de Verenigde Staten. Tot zijn eigen verbazing moest hij vaststellen dat hij ook daar erg populair is. We stappen daar soms wat makkelijk overheen, maar het is onvoorstelbaar hoe er naar Van Aert opgekeken wordt tot in alle uithoeken van onze planeet.

Dat is geen overdreven stelling. In een gesprek met Global Peloton heeft César Macias zijn bewondering voor Van Aert geuit. Macias is een 22-jarige Mexicaan die dit jaar voor het eerst in een ProTeam rijdt, bij Burgos Burpellet BH. Hij heeft de overstap gemaakt van bij Petrolike, een Mexicaanse continentale wielerploeg. Hij zal voortaan dus grotere koersen rijden.

Van Aert de favoriete renner van Mexicaanse collega

Macias heeft de betrachting om ook opnieuw in België te koersen, wat hij vorig jaar niet deed maar wél in 2024. Uit ons land komt ook een renner die hij een warm hart toedraagt. "Wout van Aert is een van mijn favoriete renners. Als hij wint, word ik daar heel blij van. Hij is niet iemand die altijd wint, maar als hij wint, ben ik heel trots op hem."

Van Aert zal zeker in deze fase van zijn carrière zelden een zege boeken waar hij weinig voor heeft moeten doen. Denk maar aan zijn ritzeges in de Giro en Tour van vorig jaar: daar was telkens veel karakter voor nodig. "Je ziet dan de opofferingen die hij die hij ervoor heeft moeten brengen. Dat is ook mijn soort van mentaliteit."

Van Aert geprezen voor mentaliteit

Macias hoopt dus om op de fiets een vergelijkbare ingesteldheid als Van Aert te hanteren. "Ik zou graag vijf koersen per jaar winnen, maar dan met heel veel inspanning. Dat is de mentaliteit waar ik van hou." Macias kwam al in actie in de wedstrijden van de Challenge Mallorca.