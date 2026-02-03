Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke heeft dubbele afspraak met Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Soudal Quick-Step werkt opnieuw een dubbel programma af in Oman. Sep Vanmarcke gaf vooraf een vooruitblik op de wedstrijden en de verwachtingen binnen de ploeg.

Twee wedstrijden in Oman

De ploeg keert terug naar een regio waar ze al meerdere successen boekte. Paret-Peintre opent er zijn seizoen, op dezelfde plek waar hij vorig jaar zijn eerste zege voor het team behaalde. Hij krijgt een vaste kern renners naast zich, aangevuld met twee jonge Belgen uit het opleidingsprogramma.

De Muscat Classic belooft opnieuw een wedstrijd te worden voor klimmers en punchers, met meerdere steile passages in de finale. Ook de Ronde van Oman behoudt haar typische structuur. Zonder tijdrit zullen de twee aankomsten bergop – Eastern Mountain en Green Mountain – bepalend zijn voor het klassement.

Vooruitblik van Vanmarcke

Vanmarcke gaf aan dat de ploeg de regio goed kent en weet wat hen te wachten staat. “Het parcours van de Ronde van Oman lijkt op wat we de voorbije jaren hadden, met twee aankomsten bergop en enkele mogelijke sprintetappes, maar de wind kan ook zijn stempel drukken”, vertelt hij in een mededeling van het team aan onze redactie.

Hij herinnerde eraan dat de ploeg vorig jaar een sterke week kende. “In 2025 hadden we hier een goede week en we zijn vastbesloten opnieuw voor sterke resultaten te vechten.” De selectie is volgens hem gemotiveerd om dat niveau te herhalen.


De renners kijken uit naar de dubbele afspraak. “De jongens zijn gemotiveerd en kunnen niet wachten om dat de komende dagen te tonen”, besloot hij.

