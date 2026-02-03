"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

Met een drie op drie heeft Remco Evenepoel zijn start niet gemist bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Of moeten zijn eerste zeges ook wat in perspectief geplaatst worden?

Een zege in een ploegentijdrit en twee individuele zeges met solo's van respectievelijk 50 kilometer en 2,5 kilometer. De start van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe was erg geslaagd.

Beperkte tegenstand voor Evenepoel

De tegenstand was niet van het hoogste niveau, weet ook José De Cauwer. Maar Evenepoel won wel telkens. "Oké, dit was niet tegen Tadej Pogacar en co, maar je moet het nog altijd doen", zegt hij bij Sporza.

Want ondertussen weet iedereen in het peloton ook hoe Evenepoel zo'n koersen gaat aanpakken. Hij wil solo naar de finish rijden en slaagt daar ook telkens in. En dat is nog altijd moeilijker dan het lijkt.

Wordt Evenepoel nog beter?

Evenepoel was dus duidelijk al goed, maar was dit al de echte Remco? De Cauwer vindt dat echter te kort door de bocht, want dan worden de overwinningen die Evenepoel al heeft behaald ook te kort gedaan.

"Dat vergeten we soms, hé. Want we wachten blijkbaar nog altijd op een betere Remco, alsof deze versie nog niets gewonnen heeft. Maar we denken inderdaad dat er nog iets bij kan" besluit De Cauwer toch.