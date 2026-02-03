Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

Tom Pidcock zou dit jaar wel eens een van de concurrenten van Remco Evenepoel kunnen worden. Net als Evenepoel zal Pidcock dit jaar alleszins ook de Tour rijden.

Op de Instagrampagina van Pinarello Q36.5 bevestigt Pidcock in een filmpje dat niet alleen de ploeg maar ook hij persoonlijk aan de start zal staan van de Tour. In zijn eerste seizoen bij Q36.5 stond de ploeg niet aan de Grand Départ. Pidcock reed in 2025 dan maar de Giro en de Vuelta en schitterde vooral in die laatste grote ronde.

Pidcock wordt al langer een grote toekomst toegedicht in een rondewerk, maar had meer moeite dan pakweg een Evenepoel om in het klassementswerk tot zijn recht te komen. In de Vuelta van 2025 lukte dat wel voor de Brit. Hij was de enige die Vingegaard pijn kon doen met versnellingen en eindigde voor het eerst op een podium van een grote ronde.

Pidcock vindt Tour-deelname een eer

De vraag is of Pidcock na zijn derde plek in de Vuelta de volgende stap zet en in de Tour dus een concurrent wordt van Evenepoel & co. "De Tour is de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Het is een eer om daarnaartoe te gaan en zo goed mogelijk te presteren. Het is een grote taak voor ons als ploeg om er te staan in de best mogelijke vorm."

Het startrecht van Pinarello Q36.5 biedt een mooie kans. "Ik heb ups en downs gekend in de Tour de laatste jaren. Het is leuk om nu met onze ploeg onze eigen plek af te dwingen. Persoonlijk wordt mijn doel om te genieten van het afzien en de intensiteit van de koers en de mediabelangstelling. Als we kunnen genieten van het afzien, zullen de resultaten vanzelf komen."

Pidcock toont zich ambitieus



Het is een opmerkelijke redenering, maar Pidcock is alvast ambitieus. "We zijn een ploeg die aan het groeien is. De kans krijgen om de Tour te rijden, is de volgende stap op onze weg. We willen elk jaar in de Tour koersen voor overwinningen."