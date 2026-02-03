Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws

Evenepoel krijgt er een nieuwe uitdager bij: Pidcock heeft belangrijk nieuws
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock zou dit jaar wel eens een van de concurrenten van Remco Evenepoel kunnen worden. Net als Evenepoel zal Pidcock dit jaar alleszins ook de Tour rijden.

Op de Instagrampagina van Pinarello Q36.5 bevestigt Pidcock in een filmpje dat niet alleen de ploeg maar ook hij persoonlijk aan de start zal staan van de Tour. In zijn eerste seizoen bij Q36.5 stond de ploeg niet aan de Grand Départ. Pidcock reed in 2025 dan maar de Giro en de Vuelta en schitterde vooral in die laatste grote ronde.

Pidcock wordt al langer een grote toekomst toegedicht in een rondewerk, maar had meer moeite dan pakweg een Evenepoel om in het klassementswerk tot zijn recht te komen. In de Vuelta van 2025 lukte dat wel voor de Brit. Hij was de enige die Vingegaard pijn kon doen met versnellingen en eindigde voor het eerst op een podium van een grote ronde.

Pidcock vindt Tour-deelname een eer

De vraag is of Pidcock na zijn derde plek in de Vuelta de volgende stap zet en in de Tour dus een concurrent wordt van Evenepoel & co. "De Tour is de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Het is een eer om daarnaartoe te gaan en zo goed mogelijk te presteren. Het is een grote taak voor ons als ploeg om er te staan in de best mogelijke vorm."

Het startrecht van Pinarello Q36.5 biedt een mooie kans. "Ik heb ups en downs gekend in de Tour de laatste jaren. Het is leuk om nu met onze ploeg onze eigen plek af te dwingen. Persoonlijk wordt mijn doel om te genieten van het afzien en de intensiteit van de koers en de mediabelangstelling. Als we kunnen genieten van het afzien, zullen de resultaten vanzelf komen."

Pidcock toont zich ambitieus


Het is een opmerkelijke redenering, maar Pidcock is alvast ambitieus. "We zijn een ploeg die aan het groeien is. De kans krijgen om de Tour te rijden, is de volgende stap op onze weg. We willen elk jaar in de Tour koersen voor overwinningen." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Thomas Pidcock

Meer nieuws

Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

07:30
"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

"Vergeten we soms": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel na zijn drie zeges

07:00
Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

Na de achtste wereldtitel: Wellens stelt mening over Van der Poel bij

21:30
Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

Lotte Kopecky heeft Europese titel beet, maar vreest ook voor één iets

20:30
Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geslaagd seizoen van Nys? Herygers geeft zijn ongezouten mening

20:00
Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

Superprestige breekt met traditie: twee opvallende nieuwigheden in 2026-2027

19:00
Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

Lotte Kopecky opent seizoen met Europese titel, Jasper De Buyst pakt ook opnieuw medaille

18:30
Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

Brengt hij voorjaar in gevaar? Roodhooft zegt waarom Van der Poel mag skiën

18:00
"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

"Moedeloos" bij Soudal Quick-Step: De Cauwer ziet Evenepoel kicken bij nieuwe ploeg

17:00
Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

Geen perfect seizoen: vader Adrie doet boekje open over Mathieu van der Poel

16:30
Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

Soudal Quick-Step neemt verassende beslissing over toptalent Paul Magnier

16:00
Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

Pech voor Lotto-Intermarché: twee Belgische renners staan even aan de kant

15:00
"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

"Niet veel woorden voor": Vandeputte (27ste) doet zijn verhaal na rampzalig WK

14:00
"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

"Vond dat jammer": Roodhooft ziet het graag anders met Van der Poel

13:30
"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

"Dit was hier wel een WK, hé": Wellens toont weinig begrip voor Nys

13:00
Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

Geen Van der Poel meer in de cross? De Cauwer ziet sleutelrol voor Pogacar

12:30
"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

"Nog nooit zoveel pijn gehad": laatste WK van Van der Haar (19de) eindigt in tranen

12:00
🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

🎥 Pech voor het WK en ontmoeting met de koning nadien: Van der Poel onthult details

11:00
Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

Twee medailles op EK baan dankzij familie Hesters: "Dat had mijn broer me gezegd"

10:00
Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

Na vier jaar weer prijs: Marit wint eerste koers bij Red Bull en dat was niet de bedoeling

09:00
Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

02/02
1
Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

Geprofiteerd van Nys? Del Grosso spreekt klare taal na zilver op WK

02/02
Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

Gaat hij door met crossen? Herygers heeft glashelder advies voor Van der Poel

02/02
Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

Thibau Nys is verrast na WK veldrijden en kondigt verandering aan

02/02
Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier op

01/02
Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

Vier Belgische medailles op het WK: bondscoach geeft zijn eerlijke mening

01/02
Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

Twee cruciale fouten: Sven Nys velt oordeel over WK van Thibau Nys

01/02
Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

Afscheid van de cross? Van der Poel deelt gedachtegang en mogelijk straf plan

01/02
Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

Nys trekt opvallende conclusie over Van der Poel na WK: "Ik schrok"

01/02
Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

Toon Aerts (8ste) moet iets toegeven na WK en deelt zijn mening over Van der Poel

01/02
"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

"Ik panikeerde even": Thibau Nys verliest zilver op WK en geeft fout toe

01/02
Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel legt zijn speciale viering uit na achtste wereldtitel veldrijden

01/02
🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

🎥 Van der Poel pakt dominant achtste wereldtitel, Nys moet weer tevreden zijn met brons

01/02
Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

Dicht hij zo de kloof met Pogacar? Evenepoel voorspelt nog meer vuurwerk

01/02
Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

Albert twijfelt niet en weet wanneer Van der Poel fiets aan de haak hangt

01/02
Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

Al een voorgeschiedenis: Van Gils onthult hoe Evenepoel is als ploegmaat

01/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Wout Van Aert Lotte Kopecky Sven Nys Michael Vanthourenhout Bart Wellens Niels Vandeputte Tadej Pogacar Marion Norbert-Riberolle Paul Herygers Adrie Van Der Poel Toon Aerts Jose De Cauwer Christoph Roodhooft Lionel Taminaux Tom Steels Laurens Sweeck Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved