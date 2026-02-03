Van der Poel niet de beste planner, maar hij zet de cross op de helling: dit zijn de redenen

Nu Mathieu van der Poel zijn achtste wereldtitel beet heeft, blijft de vraag wat hij van plan is. Zijn beweegredenen om te twijfelen aan deelname aan het volgende veldritseizoen worden geschetst door Thijs Zonneveld.

Er zou ook een goede kant voor het veldrijden aan kunnen zitten. In afwezigheid van Van der Poel kan de tweestrijd Nys-Del Grosso volledig tot ontplooiing komen. Dat wordt toch het duel van de toekomst genoemd. Van der Poel zelf denkt ondertussen aan iets anders. "Hij zit in zijn achterhoofd met een ander duel", aldus Zonneveld in de podcast In De Waaier.

Dat is uiteraard het duel met Pogacar op de weg. "Van der Poel weet gewoon: er zit een limiet aan het tijd steken in de cross en bezig te zijn met explosieve inspanningen op de crossfiets. Het vergt mentale belasting. In maart en april moet hij goed zijn. Dat zie je natuurlijk ook wel ergens. Dat is de reden waarom hij niet over de balken springt."

Zonneveld ziet Van der Poel WK in 2028 rijden

Zonneveld tracht in te schatten wat de beslissing van Van der Poel wordt. "Als hij crost, is het voor een beperkte periode. Ik denk dat hij volgend seizoen misschien wel kan overslaan. Volgens mij rijdt hij sowieso het WK veldrijden in 2028. Ik denk dat het er echt van afhangt hoe het gaat in maart en april", verwijst Zonneveld naar de wegkoersen.

Kortom: als Van der Poel in de finale van de Ronde van Vlaanderen tekortkomt tegen Pogacar, vergroot dat de kans op het overslaan van de volgende veldritwinter. "Van der Poel is ook niet de grootste planner", maakt Zonneveld een kanttekening. "Het is nog maar een paar weken geleden dat hij in Benidorm niet mee zou rijden."

Van der Poel waarschuwt iedereen

Soms hangt het er dus gewoon vanaf waar Van der Poel precies zin in heeft. In elk geval is iedereen gewaarschuwd met het oog op het volgende veldritseizoen. "Hij weet het zelf nog niet. Door het erover te hebben wil hij even gewoon laten weten: misschien ben ik er volgend seizoen niet."