Goed nieuws voor de fans? Organisator hoopt nog uit te pakken met Thibau Nys

De Noordzeecross in Middelkerke vormt opnieuw het decor voor de finale van de Superprestige. De organisatie hoopt daarbij op een extra publiekstrekker, want de kans op deelname van Thibau Nys lijkt reëel.

Mogelijke deelname van Nys in Middelkerke

Nys gaf na het WK aan dat hij zijn seizoen mogelijk verlengt. “Ik voel dat ik frisser ben dan verwacht en wil mijn lichaam in gang houden”, liet hij toen optekenen. Die uitspraak wakkerde meteen de verwachtingen aan bij de organisatoren. Zijn aanwezigheid zou de slotmanche extra uitstraling geven.

Algemeen coördinator Luc Verschueren nam contact op met Nys om de situatie te polsen. “Thibau voelt zich beter dan verwacht na het WK en denkt er ernstig over na om te starten”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens hem staat de deur open, al moet Nys de beslissing nog intern bespreken. De organisatoe koestert alvast de nodige hoop, maar zekerheid is er nog niet.

“Ik zei hem dat zijn vader hier zeker gereden zou hebben. Hij antwoordde dat hij het zou bespreken. De kans is dus reëel”, besluit Verschueren over de deelname van Nys.

Extra cross dit jaar in Middelkerke

De Noordzeecross wordt door de wijzigingen in de kalender van de Superprestige twee keer georganiseerd dit jaar. Door het WK in Oostende in januari 2027 verschuift de Noordzeecross naar november. Het wordt een avondcross in Halloweensfeer.