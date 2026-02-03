Lotte Kopecky geeft bloemen weg aan iemand heel bijzonders

Lotte Kopecky vierde opnieuw een Europese titel en deed dat zichtbaar ontspannen. In haar reactie liet ze duidelijk blijken dat ze zich goed in haar vel voelt.

Betekenis van nieuwe titel voor Kopecky

Kopecky genoot zichtbaar van het moment waarop ze haar trui mocht aantrekken. Op het middenplein gaf ze haar bloemen aan haar nieuwe partner Axel Merckx, waarna ze een korte omhelzing en zoen kreeg.

Het was haar zevende Europese titel op de piste en haar vierde in de afvalling. Ze benadrukte dat succes nooit vanzelfsprekend is. “Ik was misschien wel de favoriete, maar winnen is geen vanzelfsprekendheid”, zei ze aan Het Belang van Limburg.

De titel had voor haar extra waarde na een jaar vol blessures en tegenslagen. Ze gaf aan dat deze overwinning haar veel voldoening schenkt. Ze wil er bewust van genieten, al hoopt ze dat er nog meer volgt.

Programma en nieuwe uitdagingen

Na een rustdag op dinsdag wacht haar woensdag een dubbele opdracht. Ze rijdt eerst de kwalificaties van de individuele achtervolging, met een mogelijke medaillekans later op de dag. Daarna volgt de puntenkoers, een nummer waarin ze al meerdere Europese en wereldtitels behaalde.

Kopecky gaf aan dat ze het leuk vindt om deze proef opnieuw te ontdekken. Ze reed recent nog het BK en brak daar het Belgische record. De combinatie van ervaring en nieuwsgierigheid vormt voor haar een extra motivatie. Op donderdag sluit ze haar EK af met de ploegkoers, samen met Shari Bossuyt.



Ze benadrukte dat de sfeer binnen de nationale selectie haar veel energie geeft. “Ik voel mij hier heel goed bij de Belgische selectie, we zijn een grote familie”, besloot onze landgenote. Ze was ook blij met de prestaties van haar ploeggenoten en hoopt dat er nog meer Belgische successen volgen.