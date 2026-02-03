Van Aert constant met doel bezig: hij zet volgende stap in revalidatie en is niet enige Belg

Vergis u niet: Wout van Aert is nog altijd met zijn revalidatie bezig. Het is niet omdat hij al opnieuw met de fiets heeft gereden dat zijn herstelperiode voorbij is.

De 31-jarige Kempenaar heeft maandag een bezoek gebracht aan LAB Antwerp, de praktijk van kinesist Thijs Hertsens. Het is geen geheim dat Hertsens verschillende wielrenners bijstaat tijdens hun revalidatie. Van Aert heeft al meerdere keren moeten terugkeren na een blessure en door zijn enkelblessure werken de twee dus opnieuw samen.

Op beelden in de Instagram Stories van Hertsens is te zien hoe de rechterenkel van Van Aert ingetapet is in het zwart. De 'walking boot' die de renner nog droeg op de mediadag van Visma-Lease a Bike, zoals bovenaan te zien is op de foto, heeft hij dus inmiddels wel ingeruild voor een tape. Dat zal al meer bevrijdender aanvoelen voor WVA.

Van Aert doet krachtsoefeningen

Anders zou hij ook geen fietstrainingen kunnen afwerken. Tegelijkertijd moet de enkel wel nog beschermd worden: vandaar die tape. We zien hoe Van Aert enkele krachtsoefeningen doet, onder andere met gewichten in beide handen. Zo zet Van Aert de volgende stap in zijn revalidatie en wordt hij klaargestoomd richting verder herstel.

Op zijn Strava-pagina staat ook de fietsrit die Van Aert na zijn sessie bij de kinesist aflegde richting huis. "Niet doelloos", schrijft hij erbij. Dat zou kunnen verwijzen naar zijn bezoek aan de kinesist, maar het is wellicht op een andere manier een woordspeling. Van Aert is op weg naar huis immers in het dorpje Doel gepasseerd in Oost-Vlaanderen.

Laurens Sweeck bij dezelfde kinesist



Het is onduidelijk of Van Aert bij de kinesist ook collega-veldrijder Laurens Sweeck is tegengekomen. Op de beelden van Hertsens blijkt alleszins dat Sweeck ook bij hem is langsgeweest. De crosser van Crelan-Corendon revalideert eveneens na een harde val.