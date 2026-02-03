Jurgen Foré heeft bijzonder slecht nieuws over Tim Merlier te melden

Jurgen Foré heeft bijzonder slecht nieuws over Tim Merlier te melden
Foto: © photonews

Soudal Quick-Step moet het voorlopig zonder meerdere renners stellen. CEO Jurgen Foré gaf een stand van zaken over de fysieke problemen binnen de ploeg. De situatie rond Tim Merlier blijkt het meest zorgwekkend.

Blessureproblemen binnen de ploeg

Louis Vervaeke en Paul Magnier ontbreken in Valencia door respectievelijk een knieklap en een verkoudheid. Deze afwezigheden beschouwt CEO Jurgen Foré echter als normale ongemakken vroeg in het seizoen.

De situatie rond Merlier is complexer. Zijn knieproblemen laaiden opnieuw op na eerdere behandelingen. Tijdens de stages in december en januari bouwde hij voorzichtig op, maar telkens keerde de pijn terug. De ploeg greep opnieuw in en legde hem een rustperiode van tien dagen op.

“Tim sukkelde begin december met een irritatie aan de linkerknie, die succesvol behandeld is”, vertelt hij aan Het Laatste nieuws. Nadien ontstond een gelijkaardig probleem aan de rechterknie, ondanks gecontroleerde trainingsopbouw. De medische staf volgt de situatie nauwgezet op.

De aard van de blessure maakt het lastig om vooruit te plannen. “Het is geen zware blessure, maar een irritatie.” Merlier kan normaal bewegen, maar de fietsbeweging veroorzaakt telkens opnieuw hinder. Daarom kiest de ploeg voor een conservatieve aanpak met rust en gerichte oefeningen.

Geen openingsweekend voor Tim Merlier

Door de aanhoudende klachten miste Merlier al meerdere geplande wedstrijden. Zowel de AlUla Tour als de UAE Tour verdwenen uit zijn kalender. De ploeg wil geen risico’s nemen en houdt verdere deelname voorlopig open.

Foré gaf aan dat de eerste grote afspraken van het voorjaar niet haalbaar zijn. “Het openingsweekend is voor Tim onhaalbaar”, is het bijzonder slechte nieuws waarmee Foré besloot. De ploeg mikt voorzichtig op een terugkeer midden of eind maart, maar zonder vaste datum.

Tim Merlier

