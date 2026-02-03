Remco Evenepoel legt de lat hoog na schitterende openingsweek

Remco Evenepoel start woensdag in de Ronde van Valencia met duidelijke ambities. Na een sterke eerste week bij zijn nieuwe ploeg legt hij de lat opnieuw hoog.

Sterke seizoensstart voor Evenepoel

Evenepoel begon zijn jaar met drie overwinningen, waaronder een ploegentijdrit. Hij voelde zich goed genoeg om meteen te koersen. “Ik had een goed gevoel te pakken, dus hebben we besloten om te gaan koersen”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

De keuze bleek succesvol en geeft vertrouwen richting zijn volgende opdracht. De Ronde van Valencia vormt een grotere test. Evenepoel wil er zowel etappes als het eindklassement najagen.

“Ik wil er het beste van maken, en voor overwinningen gaan”, gaat onze landgenoot verder met zijn betoog. De tijdrit op donderdag ziet hij als een eerste kans om een kloof te slaan.

Ambities voor het klassement

Het parcours van de zaterdagrit kent hij goed, omdat hij er vaak traint. Die kennis wil hij benutten om opnieuw mee te doen voor winst. “Het moet de ambitie zijn om zeker een etappe te winnen, en voor het eindklassement te gaan.” De combinatie van een tijdrit en een zwaar slotweekend past volgens hem bij zijn kwaliteiten.

Evenepoel benadrukt dat hij zijn vorm verder wil aanscherpen richting de grotere doelen later in het seizoen. De Ronde van Valencia dient daarbij als een belangrijke graadmeter voor zijn huidige niveau.