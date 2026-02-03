Lefevere schuwt de grote woorden niet over Denk en Evenepoel

Patrick Lefevere gaf in een interview met La Dernière Heure een scherpe analyse over de overstap van Remco Evenepoel naar de ploeg van Ralph Denk. The Godfather nam daarbij geen blad voor de mond.

Lefevere heeft een verstoorde relatie met Denk

Lefevere maakte duidelijk dat de verstandhouding met de Duitse ploegleider Ralph Denk volledig verdwenen is. “Ik haat hem. Er was een reglement en hij heeft zich erboven gezet”, klinkt het in de Waalse krant. Volgens Lefevere durft de UCI niet in te grijpen door de financiële slagkracht van Red Bull.

Hij gaf aan dat managers zich enkel kunnen beschermen door vooruit te denken. Daarom nam Lefevere destijds contact op met de vader van Juan Ayuso, voor het geval Evenepoel ooit zou vertrekken. Omdat Ayuso onder contract stond, werd dat spoor niet verder gevolgd.

Ondertussen is al meerdere malen gebleken dat een contract in het wielrennen eigenlijk niks meer waard is. Met de nodige centen wordt elk contract gewoon afgekocht en kan een renner toch voor het einde van zijn overeenkomst andere oorden opzoeken.

Over de keuze van Evenepoel

Evenepoel koos dit jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Lefevere begrijpt die beslissing gedeeltelijk. “Ik kan begrijpen dat je genoeg hebt van een entourage.” Ambitie kan volgens hem leiden tot de overtuiging dat elders betere kansen liggen.

Toch koppelde hij daar een duidelijke bedenking aan. “Ik hoop alleen dat Remco niet binnen twee jaar zal vragen om terug te komen”, is Lefevere bijzonder hard voor zijn oogappel waarmee hij nog geregeld contact heeft, zo voegt hij er nog aan toe.