Shari Bossuyt pakt brons op het EK baanwielrennen

Een nieuwe medaille voor ons land in Turkije. Shari Bossuyt heeft brons gepakt in het omnium op het EK baanwielrennen.

Het omnium bestaat uit vier delen. Bossuyt opende in de scratch met een derde plaats. In de temporace pakte ze de tweede plek, waardoor ze in het algemeen klassement aan de leiding kwam na twee van de vier onderdelen.

Goede start Bossuyt

Het derde deel van de omnium is de afvalling. Daar doen de Belgen het traditiegetrouw heel erg goed in . Bossuyt moest uiteindelijk vrede nemen met de derde plek, maar de Belgische delegatie zag een reden om protest aan te tekenen.

Een Franse renster haalde haar langs de binnenkant in, waarna Bossuyt duidelijk haar ongenoegen liet blijken. Achteraf gaf de jury onze landgenote toch nog gelijk.

De Franse werd gediskwalificeerd, waardoor Bossuyt niet vierde, maar als derde eindigde. Daardoor bleef ze in de algemene klassering op de eerste plaats, met 110 punten, evenveel als Morris.

Tevreden zijn met brons


De puntenkoers, het vierde evenement, moest uiteindelijk uitsluitsel bieden voor onze landgenote. Daarin ging het onze landgenote niet voor de wind. De Britse sloeg een kloofje en dat kon Bossuyt niet meer goedmaken. In de slotronde verloor ze nog het zilver, met gelijke punten. Toch heeft ze maar mooi een bronzen medaille beet.

Wielrennen
1

