Paul Herygers heeft over één ding geen goed nieuws voor Thibau Nys: "Tien tegen zero"

Foto: © photonews

Het duel om de tweede plaats op het WK veldrijden leverde een scherpe strijd op. Paul Herygers gaf na afloop een analyse van de verhoudingen tussen Thibau Nys en Tibor Del Grosso.

Toekomstige rivalen Del Grosso en Nys

Herygers ziet in beide renners de nieuwe generatie die het veldrijden zal bepalen. “Dat worden de mannen van de toekomst”, klonk het bij Sporza. Volgens hem schuiven anderen stilaan naar de achtergrond. De strijd in Hulst bevestigde voor hem dat de twee renners elkaar nauwelijks ontlopen.

Toch benadrukte hij dat het evenwicht niet volledig symmetrisch is. Hij gaf aan dat hun algemene niveau dicht bij elkaar ligt, maar dat één onderdeel een duidelijke scheidingslijn vormt. “Die zijn zo aan elkaar gewaagd dat ik geneigd ben om te spreken over 50/50.”

Doorslaggevende factor: zandstroken

Volgens Herygers is het zand de plek waar de verschillen het grootst worden. Hij stelde dat Del Grosso daar een uitgesproken voordeel heeft. De zware stroken in Koksijde ziet hij als een voorbeeld van dat overwicht.

Hij maakte duidelijk dat Nys op dat terrein weinig kansen heeft. “Als die twee tien jaar Koksijde rijden, dan wordt het tien tegen zero, of er moet een geweldige ster naar beneden vallen.” Herygers ziet ondanks dat nadeel een duidelijke rol voor Nys binnen het Belgische veldrijden.

Lees ook... Organisator hoopt nog uit te pakken met Thibau Nys
“Voor België is hij onze kopman bij uitstek.” De jonge renner blijft volgens hem een belangrijke troef voor de toekomst. Tegelijk koppelt hij daar een concrete opdracht aan. “Zijn enige doel is nu die Del Grosso. Die moet hij proberen te volgen en regelmatig of zoveel mogelijk proberen te kloppen”, besluit Herygers.

