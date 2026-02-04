Wout van Aert komt scherp uit de hoek over afscheid van Simon Yates En Fem Van Empel

Wout van Aert komt scherp uit de hoek over afscheid van Simon Yates En Fem Van Empel
Foto: © photonews

Wout van Aert gaf in de podcast Live Slow Ride Fast toelichting bij het afscheid van Simon Yates en Fem Van Empel. Hij reageerde vooral op de manier waarop de situatie wordt voorgesteld.

Beeldvorming over Visma Lease a Bike

Van Aert maakte duidelijk dat hij moeite heeft met de manier waarop de keuzes van zijn ploeggenoten worden geïnterpreteerd. “Het uitvergroten dat dit iets is dat speelt binnen onze ploeg, vind ik jammer en doet me zelfs een beetje pijn”, klonk het. Volgens hem wordt er een verkeerd beeld geschetst van de interne werking.

Hij benadrukte dat hij zich sterk verbonden voelt met zijn team. “Ik beschouw Visma Lease a Bike namelijk echt als mijn ploeg.” Hij wees erop dat de omgeving binnen de ploeg volgens hem menselijk en ondersteunend is, en dat veralgemeningen niet overeenkomen met de realiteit.

Ruimte voor overleg

Van Aert gaf aan dat er binnen de ploeg voldoende mogelijkheden zijn om persoonlijke noden te bespreken. Daarmee onderstreepte hij dat de beslissingen van Yates en Van Empel volgens hem niet voortkomen uit een tekort aan ondersteuning.

Hij koppelde dat aan het karakter van de sport, waarin intensieve trainingsschema’s en voortdurende monitoring deel uitmaken van het beroep. De druk en de vereiste discipline zijn volgens hem structurele elementen van het wielrennen.

Verandering in de wielersport

Van Aert wees erop dat de sport steeds veeleisender wordt. “Het is een heel harde sport, waar je veel voor moet opofferen.” De digitalisering en datagedreven aanpak vergroten volgens hem de belasting voor renners. Hij gaf aan dat het logisch is dat sommige renners afhaken wanneer de druk te groot wordt.

Lees ook... Mathieu van der Poel twijfelt nog aan nieuw duel met Wout van Aert

Volgens Van Aert is de evolutie niet terug te draaien. “Dit gaan we waarschijnlijk meer zien en ook normaler vinden.” Hij verwacht dat jonge renners sneller kunnen beslissen om te stoppen wanneer de balans niet meer klopt. Hij merkte op dat dergelijke keuzes vroeger uitzonderlijk waren, maar dat de huidige omstandigheden een andere dynamiek creëren.

