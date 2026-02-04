Niet alleen zorgen om Merlier: Foré komt met update over Magnier, Vervaeke en Rex

Bij Soudal Quick-Step liggen nogal wat renners in de lappenmand. Niet alleen Tim Merlier staat aan de kant, maar ook Laurenz Rex. En dan moesten ook Paul Magnier en Louis Vervaeke deze week afhaken.

De knieproblemen bij Tim Merlier zijn nog altijd niet opgelost, hij zal wellicht pas midden of eind maart weer kunnen koersen. Bij Soudal Quick-Step kunnen ze echter nog op enkele renners niet rekenen.

Deze week werden Paul Magnier en Louis Vervaeke aan de start verwacht van de Ronde van Valencia, maar zij zijn er allebei niet. Vervaeke stootte in de GP Castellon zijn knie en blijft een week van de fiets.

Magnier niet in Valencia door verkoudheid

"Paul (Magnier, nvdr.) had last van een verkoudheid. We vonden het beter dat hij, in plaats van meteen te koersen, rustig thuis kon trainen", zegt CEO Jurgen Foré bij HLN. Zij zullen wellicht snel weer kunnen koersen.

Foré komt met update over Rex

Bij Laurenz Rex is de blessure zwaarder. Hij brak bij een val in de AlUla Tour drie uitsteeksels van zijn ruggenwervel. Die diagnose werd in België bevestigd, gelukkig voor Rex gaat het om uitsteeksels en niet om zijn ruggenwervels zelf.

"Dat neemt niet weg dat Laurenz pijn heeft en nog niet kon trainen. Hij is echter optimistisch ingesteld", stelt Foré. Of Rex aan de start zal staan van de Omloop het Nieuwsblad (28 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart) is nog onzeker.