"Bleef op mijn honger zitten": Uijtdebroeks kreeg verbod bij Visma-Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks vertrok na twee jaar weer bij Visma-Lease a Bike. Vooral op het vlak van tijdrijden bleef de ambitieuze Uijtdebroeks op zijn honger zitten.

Na zijn contractbreuk eind 2023 bij BORA-hansgrohe besliste Cian Uijtdebroeks in het najaar van 2025 om eerder te vertrekken bij Visma-Lease a Bike. De Belgische klimmer tekende een contract van vier jaar bij Movistar.

Verschil in trainingen tussen Movistar en Visma-Lease a Bike

Vooral op het vlak van training is er een groot verschil tussen Visma-Lease a Bike en Movistar. Bij de Spaanse ploeg ligt, net als bij UAE, de nadruk op veel tempo en lange intervallen, bij Visma lag de focus op kort, explosief en dus veel op VO2 max.

Uijtdebroeks werkte amper op tijdrijden

Uijtdebroeks vroeg om langere blokken te mogen doen, maar dat lag moeilijk binnen hun filosofie. Hij voelde dat hij te weinig inspraak had en dat lag moeilijk voor Uijtdebroeks. En dat was ook zo op het vlak van tijdrijden.

"Ze zijn enorm bezig met data, maar bijvoorbeeld in het tijdrijden bleef ik absoluut op mijn honger zitten", zegt Uijtdebroeks bij HLN. Hij trainde vorig jaar niet meer op zijn tijdritfiets na Tirreno-Adriatico.



"Dat mag niet voor een ronderenner, ook al rijd je weinig tijdritten. Je moet daar mee bezig zijn." En dat terwijl Vingegaard wel op zijn tijdritfiets mocht trainen. En wat als hij wel zou trainen op zijn tijdritfiets? "Dan kwam ik daarin niet overeen met de coach."