Kritiek na hulp van motor bij zege: Evenepoel antwoordt klaar en duidelijk

Kritiek na hulp van motor bij zege: Evenepoel antwoordt klaar en duidelijk
Foto: © photonews

Remco Evenepoel won vorige week drie keer in Mallorca. Toch kreeg de olympische kampioen kritiek nadat hij hulp leek te krijgen van de motoren.

Drie zeges in Mallorca van Evenepoel

Na winst in de ploegentijdrit met Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines en een solo van 50 kilometer in de Trofeo Serra Tramuntana, won Evenepoel ook de Trofeo Andratx-Pollença met een solo van 2,5 kilometer. 

"Als het had geregend op Mallorca, had ik er niet gereden. Ik wilde geen onnodige risico’s nemen. Ik ben iemand die veel progressie boekt door te koersen, maar dan moet je wel gezond blijven", zei Evenepoel bij Eurosport

Evenepoel erkent problemen met motoren

Na zijn overwinning in de Trofeo Andratx-Pollença kreeg Evenepoel wel wat kritiek omdat hij bij zijn aanval hulp kreeg van de motoren om weg te rijden van Rondel. Evenepoel erkent ook dat het een probleem is. 

"Het is overal hetzelfde, niet alleen op Mallorca. In de Tour gebeurt het ook. Iedereen herinnert zich Pogacar die geblokkeerd werd door motoren. Mij is het ook al overkomen, zelfs in Lombardije."

"In een afdaling aan 80 per uur moest ik 450 watt duwen om terug te komen, maar dat lukte niet door een motor. In de finale was het zelfs een koers met vier: ik, Rondel en twee motoren. Dat moet veranderen. De UCI neemt niet altijd de juiste beslissingen."

