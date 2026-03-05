Geen solo van Pogacar? Boonen verwacht enorme verrassing in Strade Bianche

Zaterdag wordt de Strade Bianche gereden. Tom Boonen ziet Tadej Pogacar niet voor een vierde keer de Italiaanse koers winnen met een lange solo.

In 2022 pakte Pogacar uit met een solo van 49,2 kilometer, in 2024 reed hij op 81,1 kilometer van de streep weg, vorig jaar reed Pogacar pas op 18,6 kilometer van de streep solo weg door een zware valpartij.

De Sloveen is topfavoriet om voor de vierde keer in vijf jaar de Strade Bianche te winnen en ook alleen recordhouder te worden. De vraag lijkt alleen nog te zijn waar Pogacar aan zijn solo richting de zege zal beginnen.

Wordt Seixas een uitdager van Pogacar?

Dirk De Wolf denkt daar echter anders over. "Seixas zal in de Strade meerijden met Pogacar tot de streep", zegt hij bij Wielerclub Wattage. Ook Tom Boonen ziet de 19-jarige Fransman als concurrent voor Pogacar.

"Seixas behoort zaterdag zeker tot de kandidaat-winnaars. Hij zal er echt voor gaan." Al heeft Pogacar op zijn 27ste wel meer jaren op de teller en ook meer ervaring, maar toch ziet Boonen het ooit keren.



"Pogacar gaat ooit een patat rond zijn oren krijgen waarbij iedereen hemel en brand zal schreeuwen. Dat zal nog niet voor morgen zijn, maar ik zie dat wel over enkele jaren gebeuren", besluit Boonen nog.