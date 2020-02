Beste Belgen uit klassementen gaan strijd aan in voorlaatste Ethias Cross, op naar duel Worst-Kastelijn bij dames?

Het WK veldrijden is stilaan door iedereen verwerkt en dus wordt de laatste rechte lijn in het crossseizoen ingezet. Dat gebeurt om te beginnen in Maldegem, waar de Parkcross op het programma staat. Ondanks enkele afzeggingen is het toch nog een aardig deelnemersveld.

De wereldkampioennen bij de elite zakken evenwel niet naar Maldegem af. Niet bij de mannen en niet bij de vrouwen. Die van de U23 bij heren en dames, plus de kampioene bij de meisjes junioren, zijn er wel bij. Ryan Kamp, Norbert Ribérolle en Shirin van Anrooij tekenen present.

Bij de heren elite wordt vooral een strijd verwacht tussen Toon Aerts en Eli Iserbyt. Aerts is de winnaar van de Wereldbeker en Iserbyt leidt in de DVV Trofee. Beiden hebben het dus goed gedaan in de klassementen en mogen nu in een Ethias Cross nog eens de degens kruisen. Voornaamste tegenstanders: Vanthourenhout, Hermans, Van Kessel en Van der Haar.

WINT WORST NA WK-ZILVER WEL IN MALDEGEM?

Bij de vrouwen is het uitkijken of Annemarie Worst haar sterk WK kan herhalen of Yara Kastelijn meer in de buurt kan blijven. Meer dan waarschijnlijk gaat het tussen die twee voor de overwinning. Door het afhaken van Cant moeten Ellen Van Loy en Laura Verdoschot voor de Belgische inbreng zorgen.