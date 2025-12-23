Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Het programma van Remco Evenepoel heeft steeds meer vorm gekregen. Ook in 2026 is de Tour de France een van de grote doelstellingen. De Ronde van Vlaanderen? Neen, die staat ook volgend jaar niet op zijn programma.

Remco Evenepoel opent eind januari in Spanje met de Trofeo Ses Salines. Daarna volgt ook nog de Volta Valenciana en de Volta Catalunya. Het Vlaamse voorjaar laat de Belgische renner echter ook in 2026 aan zich voorbijgaan.

Ooit komt Remco Evenepoel aan de start in Ronde van Vlaanderen

Via de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik gaat het naar de Tour Auvergne en de Tour de France. En dus ook in 2026 geen Ronde van Vlaanderen voor Remco Evenepoel, al aast iedereen daar al eventjes op.

“Die neen is definitief. Zoals Remco zelf ook heeft uitgelegd, willen we dit seizoen met hem de risico’s vermijden. Hij heeft een stabiel seizoen nodig, waarin hij van de start tot het einde kan koersen zonder grote problemen of fysieke tegenslagen", gaf sterke man Ralph Denk eerder al mee.

Geen Ronde van Vlaanderen in 2026

Nu heeft ook Evenepoel bij Sporza in zijn kaarten laten kijken en ook hij is duidelijk: in 2026 zal de Ronde van Vlaanderen nog niet gereden worden. "Op een dag ga ik er sowieso zijn. In 2026 willen we gewoon een vlot jaar doormaken."

Lees ook... Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"›

"Ik wil vanaf mijn eerste koersdag meedoen om te winnen. Met een heel goede voorbereiding, zonder tussenmomenten of verplichte pauzes om te moeten inlassen. Van dag 1 tot dag 60-65 wil ik er staan en meedoen om te winnen, met zo weinig ups en downs."