Morgen wint Mathieu van der Poel ook, maar Herygers heeft vurige wens voor Wout van Aert
Drie op drie voor Mathieu van der Poel en zelfs twee dagen op rij aan het feest. Kan er in Hofstade iemand profiteren van het drukke programma van de Nederlander? De analisten zien het alvast somber in voor de rest.

Mathieu van der Poel won ook in Koksijde de Wereldbeker. Daarvoor had hij één halve en één echte versnelling nodig. Uiteindelijk kon hij in spaarmodus naar de finish en achteraf liet hij er geen twijfel over bestaan.

Wie doet wat aan Mathieu van der Poel?

Maandag staat er in Hofstade alweer een nieuwe race op het programma. Daar komt Mathieu van der Poel ook een aantal renners tegen die de cross in Koksijde hebben overgeslagen en daardoor frisser aan de start zullen staan.

Toch twijfelen de analisten niet echt aan een nieuwe zege voor MvdP: "Hij keek de kat wat uit de boom, tot het moment dat hij het nodig achtte om het gaspedaal in te duwen", analyseerde Paul Herygers de cross van zondag.

Wat kan Wout van Aert maandag in Hofstade tegen Mathieu van der Poel?

"Ik zou niet weten wie hem maandag iets in de weg zou kunnen leggen. Die zeven seconden voorsprong? Er is morgen wel een van Aert bij ... Als die goed weg is, en mee is. Als hij na één ronde nog in het wiel zit, dan kan hij zijn koers eens rijden."

"Misschien zal het resultaat hetzelfde worden, maar dan hebben we wel een duidelijker beeld. Dat hij die rust nodig had? Ik heb hem wel gemist. Hier had van Aert honderd keer de kans gekregen om iets recht te zetten."

