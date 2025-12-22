Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Mathieu van der Poel heeft zijn vierde cross van het seizoen gewonnen in Hofstade. Wout van Aert deed het een stuk beter dan in Antwerpen en werd tweede.

Kon Wout van Aert in Hofstade wel het vuur aan de schenen leggen van Mathieu van der Poel? De wereldkampioen ging goed van start en knalde door het zand, Van Aert ging dan weer in een bochtje onderuit.

Thibau Nys was de enige die Van der Poel kon volgen, maar ook hij moest na een ronde afhaken. Intussen was Van Aert opgeschoven naar de derde plaats en maakte hij jacht op de Belgische kampioen.

Van der Poel wint in Hofstade, Van Aert tweede

Van Aert ging op en over Nys naar plaats twee, maar hij volgde wel al op een halve minuut van Van der Poel. De vierde zege op rij van Van der Poel kwam nooit in gevaar, Van Aert werd op 48 seconden tweede.

Thibau Nys zakte als maar verder weg, onder meer door een valpartij, en reed op een bepaald moment op de achtste plaats. De Belgische kampioen knokte zich wel terug in de wedstrijd en deed in finale opnieuw mee voor de derde plaats.

In de slotronde verloor Nys wel de strijd van Vandeputte en moest tevreden zijn met de vierde plaats. Zandspecialist Laurens Sweeck moest tevreden zijn met de vijfde plaats.



Lees ook... 🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel›