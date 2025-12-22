Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws over zijn programma

Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws te delen met de wereld. Hij zal meer dan waarschijnlijk niet aan de start komen van de Wereldbekermanche in Benidorm.

Het is de eerste keer sinds de bekendmaking van zijn crossprogramma dat de Nederlander zich daar publiekelijk over uitspreekt. Het plan van Van der Poel was om maximaal dertien keer het veld in te duiken. Alleen werden er initieel wel vraagtekens geplaatst bij de crossen van Namen en Benidorm, twee crossen in het kader van de Wereldbeker.

De wedstrijd in Namen kwam er op 14 december al aan. In de hoofdstad van het Waals Gewest was de kwestie puur of Van der Poel zich al volledig klaar voelde om zijn veldritseizoen aan te vatten. Het antwoord op die vraag was positief, waardoor Namen de eerste veldrit was waar het publiek Van der Poel kon bewonderen.

Van der Poel start wellicht niet in Benidorm

Nu blijft dus alleen nog de vraag over of Van der Poel er op 18 januari in Spanje bij zal zijn. Hij onthult dat het er waarschijnlijk niet van zal komen. "Benidorm is een vraagteken, maar de kans dat ik er niet rijd is, groter dan de kans dat ik er wel rijd." Een duidelijke uitspraak op de enige cross in Zuid-Europa op de voorlopige kalender van VDP.

In het kamp Van der Poel moet ook nagedacht worden of Benidorm past in de trainingsopbouw richting het volgende wegseizoen, een extra moeilijkheid die bij Namen helemaal niet speelde. De voorbije seizoenen werd daar ook niet altijd op dezelfde manier naar gekeken. Zo was Van der Poel er in de eerste twee edities wel bij in Benidorm.

Van der Poel lijkt keuze te herhalen

Dat zorgde ervoor dat hij in 2023 onmiddellijk op de erelijst kwam in de badplaats aan de Spaanse kust. Vorig seizoen koos Van der Poel ervoor om verstek te geven in Benidorm. Een keuze die hij dit seizoen dus neigt te herhalen.