Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Remco Evenepoel is klaar om te knallen. In 2026 zal hij rijden voor Red Bull-BORA-hansgrohe, dat hem wegplukte bij Soudal Quick-Step. Maar het had in het verleden ook helemaal anders kunnen lopen en Evenepoel had al een tijdje bij INEOS Grenadiers kunnen zitten.

In de zomer van 2025 werd duidelijk dat Remco Evenepoel vanaf 2026 voor een ander team zou gaan rijden. Ondertussen is helemaal duidelijk dat hij volgend jaar zal rijden voor Red Bull-BORA-hansgrohe en daar met de nodige ambities zal rijden.

Bijna een overstap naar INEOS Grenadiers eind 2023

Het had overigens helemaal anders kunnen lopen, want een paar jaar geleden stond Evenepoel ook al eens dicht bij een overstap naar een andere ploeg. INEOS Grenadiers was in 2023 al het team dat er hem graag bij wilde.

Na het WK tijdrijden 2023 was de deal op een haar na rond. Dat heeft de Belgische klasbak nu zelf toegegeven in een gesprek met The Observer. "Het scheelde niet veel", aldus Evenepoel over de mogelijke transfer.

Afkoopclausule van liefst zeven miljoen euro

"Met alle veranderingen die toen in dat team gebeurden waren er een paar vertragingen en ik kon eigenlijk niet meer wachten." Volgens Evenepoel had zijn team Soudal Quick-Step hem een paar veranderingen beloofd en kwamen die toen niet.

Lees ook... Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"›

"Ik geloofde erin dat die zouden komen en uiteindelijk bleef ik ook, maar uiteindelijk had ik verandering nodig." Een van de redenen dat hij bleef bij Quick-Step in 2023 was de afkoopclausule van liefst zeven miljoen euro, die INEOS Grenadiers uiteindelijk niet wenste te betalen.