Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn terug op mythisch parcours: "Hart maakt meteen sprongetje"

Afgelopen zondag in Namen was niet de vertrouwde stem van Paul Herygers te horen als co-commentator, maar wel die van Niels Albert. Ook zaterdag in Antwerpen was dat het geval. Zondag op de VRT was Herygers echter gewoon opnieuw op post - net als Ruben Van Gucht.

Al jaren is Paul Herygers, de wereldkampioen veldrijden van 1994, de vertrouwde co-commentator bij het veldrijden. Dat is het geval bij de crossen op Sporza en de crossen achter de betaalmuur bij Telenet en Proximus.

Terugkeer naar het 'oude' parcours in Koksijde?

Voor de wedstrijden in Namen en Antwerpen kregen we even Niels Albert in de studio, maar dat was vooraf afgesproken. De rest van het seizoen is het weer als vanouds met Paul Herygers. En dus ook meteen in 'zijn' Koksijde.

Het is daar dat hij in 1994 een veelbesproken wereldtitel pakte. En het parcours anno 2025 lijkt ook opnieuw veel meer op het parcours van toen - de voorbije jaren werd elders in Koksijde gereden op het militair domein.

Emoties laaien op bij Paul Herygers

"Dag Ruben, goedemiddag", was Paul Herygers meteen heel blij met de terugkeer in Sporza Live. "Het is niet te geloven dat we hier terug aanbeland zijn. Het is een kopie bijna van wat we in 1994 voorgeschoteld kregen."

Lees ook... Het nakende einde van Mathieu van der Poel in het veld? Paul Herygers is zéér duidelijk›

"Mijn hart maakt onmiddellijk een sprongetje. Natuurlijk doet het mij wat. Je moet maar in de buurt komen en alles komt terug. Ik denk dat zoiets met iedereen die er nauw bij betrokken was wat doet", aldus de gewezen wereldkampioen.