Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

De Tour de France van 2026 zou wel eens een hele interessante kunnen gaan worden. Uiteraard wordt in de eerste plaats gekeken naar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar ook Remco Evenepoel en Florian Lipowitz zouden wel eens een aardig woordje willen meespreken.

Remco Evenepoel lijkt klaar om te knallen in 2026. "Ja, ik kan in 2026 de Tour de France winnen", laat hij er geen twijfel over bestaan in gesprek met Sporza. Al zijn er dan natuurlijk wel heel wat zaken waaraan moet worden voldoen.

Als alles goed blijft verlopen ...

"Als alles goed blijft verlopen en ik een heel goede winter kan doormaken, goede stages kan hebben en op de punten waar ik naar op zoek ben zoals in Catalonië meteen kan aantonen dat ik mee kan doen om te winnen zoals in 2023 ..."

"Dan denk ik wel dat ik het niveau kan halen, ook gezien de omkadering die ik hier heb. Ik heb nog veel progressiemarge. Het is hier immens in detail, al waren we bij Quick-Step ook al goed op weg met dat soort zaken."

Zit Tadej Pogacar met schrik?

"De structuur is wel nog veel meer van A tot Z, terwijl het bij Quick-Step soms wat meer freestylen was. Het is tot in de puntjes, wij moeten ons van niets aantrekken. Ik moet mij enkel focussen op de fiets en de goede voeding en de nodige rust."

"Wat Pogacar zei? Ik wil beter worden dan hem, ook al is dat heel moeilijk. Maar ik ben naar hier gekomen om die stappen te zetten. Ik ben heel gemotiveerd en had deze stap nodig om het plafond open te breken."